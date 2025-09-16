الغباري: خطاب الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة حمل رسالة واضحة للشعب الإسرائيلي

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل تعمل بالتركيز بشكل عملي، على الضفة وتسعى إلى إبقاء الاهتمام العالمي منصب على غزة حتى تنهي مشروعها هناك.

وقال محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة حمل رسالة واضحة ومباشرة للشعب الإسرائيلي، مفادها أن "السلام قائم منذ أكثر من 50 عامًا، لكن إذا خرج شخص يهدد هذا السلام بعربدته، فالمسؤولية تقع على الشعب نفسه.

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الاستراتيجي، أن قيام الدولة الإسرائيلية يستند إلى عقيدة عنصرية، بينما تبث وسائل إعلامهم رسائل مرتبطة بما وصفه “تحقيق أساطيرهم”