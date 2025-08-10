كشف اللواء محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطني الاسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، عن أن ما يهم إسرائيل فى المرحلة الحالية الضفة الغربية والقدس والسيطرة الأمنية على قطاع غزة، واستخدمت ذلك فى 7 أكتوبر، لتتجه الأنظار للمجازر التى يرتكبها فى غزة وهو يسيطر على الضفة.

وأضاف محمد الغبارى خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن هناك تقارير قالت إن نتنياهو هجر خلال العام الماضى 40 ألف مواطن من سكان غزة، لافتا إلى أن الإسرائيليين جاءوا فى العصر الحديث فى هجرة غير شرعية من أوروبا بالمراكب وكونوا مستعمراتهم على الساحل، وترك الضفة الغربية مع الفلسطينيين ولم يتحدثوا عن سيرة غزة.





تابع محمد الغبارى، ما تدعيه إسرائيل هو بعيد تماما عن الحق التاريخى، ولذا لن تجد نتنياهو يتحدث عن الحق التاريخى، كما أنهم يرون أن لهم الحق فى الضفة الغربية، مؤكدا أن الضفة قلب الدولة الفلسطينية

