صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول

توّج فريق كريستال بالاس ببطولة كأس درع المجتمع للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على ليفربول، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وشهدت ركلات الترجيح إهدار الدولي المصري محمد صلاح لركلة جزاء.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وحيريمي فريمبونج في الدقيقتين 4، 21.

فيما جاءت ثنائية كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وإسماعيلا سار في الدقيقة 77.

وخاض ليفربول المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كوريتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي