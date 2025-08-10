ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية في الشوط الأول بدرع المجتمع

تقدم فريق ليفربول على نظيره كريستال بالاس، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي درع المجتمع الإنجليزي.

وجاءت ثنائية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وحيريمي فريمبونج في الدقيقتين 4، 21.

فيما جاء هدف كريستال بالاس عن طريق جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، كوريتس جونز

الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي