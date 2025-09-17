8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مواجهة مثيرة بين يوفنتوس الإيطالي وضيفه بروسيا دورتموند الألماني، انتهت بتعادل درامي 4-4 على ملعب أليانز ستاديوم مساء الثلاثاء.

المباراة تحولت إلى واحدة من أكثر اللقاءات إثارة في البطولة، بعدما شهدت تسجيل ثمانية أهداف كاملة في الشوط الثاني فقط.

شوط أول حذر وشوط ثانٍ مجنون

رغم الحذر الذي غلب على أحداث الشوط الأول، فإن الشوط الثاني كان على النقيض تمامًا، حيث افتتح كريم أديمي التسجيل لدورتموند في الدقيقة 53، قبل أن يرد كينان يلديز سريعًا بهدف التعادل لليوفي عند الدقيقة 63.

ولم تمر سوى لحظات حتى أعاد فيلكس نميتشا التقدم للضيوف بالدقيقة 65، لكن دوسان فلاهوفيتش واصل تألقه وأدرك التعادل مجددًا عند الدقيقة 68.

دورتموند يبتعد ويوفنتوس لا يستسلم

واصل دورتموند ضغطه واستعاد التقدم عبر يان كوتو في الدقيقة 74، ثم أضاف الجزائري رامي بن سبعيني الهدف الرابع من ركلة جزاء بالدقيقة 86، ليبدو أن النقاط الثلاث في طريقها إلى الفريق الألماني.

لكن يوفنتوس لم يستسلم، فتمكن فلاهوفيتش من تقليص الفارق في الدقيقة 94، قبل أن يتحول إلى صانع لعب بارع، مرسلاً عرضية متقنة إلى لويد كيلي الذي سجل هدف التعادل الحاسم برأسية قوية في الدقيقة 96.

تعادل بطعم الفوز

بهذا التعادل، حصد الفريقان نقطة واحدة في مستهل مشوارهما الأوروبي، لكن فرحة جماهير يوفنتوس كانت كبيرة بعدما شاهدت فريقها يعود من بعيد ويخطف التعادل في الرمق الأخير، في مواجهة ستظل عالقة في الذاكرة باعتبارها واحدة من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة هذا الموسم.