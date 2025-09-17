رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا

أعلنت وكالة رويترز، أنه تم السيطرة على حريق نشب في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية نتيجة قصف أوكراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط الثلاثاء ، أن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذّرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي حيوية.

وصعّدت كييف هجماتها على أصول الطاقة الروسية منذ أغسطس في محاولة لعرقلة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا وتقليص إيرادات الكرملين مع تعثر محاولات إنهاء الصراع من خلال محادثات السلام.

وشكّلت عائدات النفط والغاز ما بين ثلث ونصف إجمالي عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا على مدى العقد الماضي، مما يجعل القطاع أهم مصدر تمويل للحكومة.