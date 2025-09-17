قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل مسيرة في جنوب إسرائيل
الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا
وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من قباطية بالضفة الغربية
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟
هل هناك فرق بين صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت وكالة رويترز، أنه تم السيطرة على حريق نشب في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية نتيجة قصف أوكراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط الثلاثاء ، أن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذّرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج في أعقاب هجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي حيوية.

وصعّدت كييف هجماتها على أصول الطاقة الروسية منذ أغسطس في محاولة لعرقلة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا وتقليص إيرادات الكرملين مع تعثر محاولات إنهاء الصراع من خلال محادثات السلام.

وشكّلت عائدات النفط والغاز ما بين ثلث ونصف إجمالي عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا على مدى العقد الماضي، مما يجعل القطاع أهم مصدر تمويل للحكومة. 

رويترز تخزين الوقود قصف أوكراني أوكرانيا الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

إمام عاشور

الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

أجواء ساحرة وفن راقٍ في افتتاح مهرجان المسرح الدولي الـ15 بالإسكندرية

صورة أرشيفية

وسائل إعلام إيرانية: إعدام شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أرشيفية

"دراجة الأمل" تنطلق من باريس إلى بيروت لدعم أطفال السرطان

بالصور

فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

بيعاني من بعد مباراة إنبي.. اعرف تفاصيل مرض إمام عاشور وطرق انتقال العدوى | وهؤلاء الأكثر عرضة

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

بفستان لافت.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها الأخير عبر إنستجرام| شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد