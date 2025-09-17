قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد الأزهرية ترفع جاهزيتها للعام الدراسي الجديد قبل بدايته

منصور ابوالعلمين

شارك فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، في اجتماع فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور فضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد، ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق، عبر الإنترنت.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التشديد على الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المعاهد، وإزالة أي معوقات تخص العملية التعليمية.

أشرف على تنفيذ اللقاء بالمنطقة  محمد فتحي، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي وشارك في الحضور الشيخ محمد إسماعيل، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد الأزهر المعاهد الأزهرية

حالة الطقس

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

د. أل منصور

