بتهمة تهديد وابتزاز هالة صدقي.. هذه عقوبة مساعدتها طبقا للقانون
ميدو: صحة الخطيب أهم من أي منصب وعلينا احترام قراره
استقيل بالود من غير مشاكل.. طبيب مقيم بجامعة قناة السويس يروي تفاصيل مأساوية له في العمل
برعاية رئيس الوزراء.. إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل
إعلان إسرائيل التصعيد العسكري في غزة بعد القمة العربية الإسلامية يقلب المشهد الإقليمي رأسًا على عقب
حار على جنوب الصعيد.. انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وأبرز الظواهر في طقس اليوم
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الخارجية الإيراني: مستعدون لأي حل عادل يضمن مصالحنا مع أوروبا

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني، قال إننا مستعدون لأي حل عادل يضمن مصالحنا مع أوروبا، منوها بأن تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" يفتقر لأي مبرر سياسي أو قانوني.

وفي وقت سابق أعدمت إيران رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، عرّفت عنه بأنه يدعي باباك شهبازي.

وفي ظل تورطها في حرب خفية مع إسرائيل استمرت عقوداً، أعدمت إيران العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة ملحوظة هذا العام، حيث نُفِّذت تسعة أحكام إعدام على الأقل في الأشهر الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شهبازي عمل إلى جانب إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

واتُّهم شهبازي باستغلال منصبه كمقاول لتركيب أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة ومراكز مرتبطة بالجيش والأجهزة الأمنية.

وكان محامي المتهم قد طلب استئنافًا أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

الشرع ونتنياهو

اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق

أمير طعيمة

أمير طعيمة يكشف تفاصيل تعاونه مع سعد لمجرد فى أغنية شبه دماغي

نادية السبع

فى ذكراها.. قصة نادية السبع من صاحبة الجلالة إلى الفن

فتحي عبد الوهاب ومصطفى قمر

سمير سبوت.. فتحي عبد الوهاب يشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي

جيلي تكشف عن الجيل الخامس من إمجراند عالميا

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي

فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

