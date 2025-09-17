الخارجية الإيراني: مستعدون لأي حل عادل يضمن مصالحنا مع أوروبا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الإيراني، قال إننا مستعدون لأي حل عادل يضمن مصالحنا مع أوروبا، منوها بأن تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" يفتقر لأي مبرر سياسي أو قانوني.

وفي وقت سابق أعدمت إيران رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، عرّفت عنه بأنه يدعي باباك شهبازي.

وفي ظل تورطها في حرب خفية مع إسرائيل استمرت عقوداً، أعدمت إيران العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة ملحوظة هذا العام، حيث نُفِّذت تسعة أحكام إعدام على الأقل في الأشهر الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شهبازي عمل إلى جانب إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

واتُّهم شهبازي باستغلال منصبه كمقاول لتركيب أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة ومراكز مرتبطة بالجيش والأجهزة الأمنية.

وكان محامي المتهم قد طلب استئنافًا أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.