قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: مباحثات إسرائيلية – أمريكية في لندن حول استئناف مفاوضات الأسرى
الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة تفاصيل حالة طقس اليوم
دعاء النبي عند مواجهة المصاعب.. 12 كلمة تهون عليك ويجبر الله بها خاطرك
ابن الحارس.. كواليس غرق طفل في حمام سباحة فيلا بمنشأة القناطر
إطلاق نار في بنسلفانيا يوقع جرحى خطيرين وحاكم الولاية يتفقد موقع الحادث
تايمز: بريطانيا تستعد للاعتراف رسميا بـ فلسطين بعد رحيل ترامب من لندن
بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟
الأمم المتحدة: أكثر من 40 ألف نازح جديد في غزة خلال يومين
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا
بهدف وأسيست لصلاح.. ليفربول يفوز 3-2 على أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا
مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة تحت التهديد.. من يريد شراء التطبيق؟
أحمد جلال: الخطيب مستمر في رئاسة الأهلي.. وترتيبات انتخابية مرتقبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 سبتمبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

هناك فرصة قوية للترقية في العمل، مما يُؤدي إلى زيادة في الدخل. قد يسافر طلاب هذا البرج إلى مدن أكبر للتحضير للامتحانات التنافسية. من المُرجّح أن تُحلّ بعض الأمور المتعلقة بالعقارات اليوم. 

برج الثور وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

ستُتاح لك فرص عمل جديدة، تفتح لك أبوابًا للتقدم. قد تُؤدي ترقيةٌ في العمل إلى احتفالاتٍ في المنزل. تجنّب التفكير المُفرط، وركّز على مهامك. من المُرجّح أن تشهد أرباحًا جيدة في عملك، وربما تُسدّد ديونًا قديمة. قد يبدأ المهندسون المدنيون مشروعًا جديدًا اليوم، وقد يُنجز بسلاسة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 قد يُشاد بعملك، وهناك احتمالٌ أن تتلقى عرض عمل من شركةٍ مرموقة. قد تتخذ قراراتٍ مهمةً بشأن مستقبل أطفالك. قد يزداد دخلك، مما يجلب السعادة إلى منزلك. 

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 سيجلب لك شريكك السعادة. قد تكون نصائح الأعمال من خبير مربحة. قد يحقق الطلاب الذين يستعدون للمسابقات نتائج إيجابية قريبًا. قد يحقق الكهربائيون أو من يعملون في مجالات ذات صلة أرباحًا أفضل. 

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 إذا كنت تخطط للالتحاق بدورة تدريبية، فإن توجيهات المعلم ستساعدك على تبديد شكوكك. ستحفزك الأفكار الإيجابية على تجربة شيء جديد. ماليًا، ستتحسن أمورك، وقد تشتري أخيرًا ما كنت ترغب به. 

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

حدّد أولوياتك للمهام المهمة في بداية اليوم. سيدعمك أصدقاؤك. في العمل، قد تلتقي بأشخاص جدد وتكتسب معلومات قيّمة. ستتوطّد علاقتك بشريكك، وقد تشاركه أفكارك. 

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

إذا كنت تعمل في شركة متعددة الجنسيات، فقد يرتفع دخلك، وقد تترقى في منصب أعلى. ستشعر بالسلام والرخاء في حياتك العائلية. قد تخطط لزيارة مكان ديني، لذا تذكر أن تحمل معك جميع الضروريات. ستدعم عائلتك قراراتك تمامًا.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 سيُثمر عملك الجاد، وقد تتحسن أعمالك المتعثرة. من المرجح أن تزيد المبيعات، وقد تكتسب عملاء جدد. في المساء، توقع قضاء وقت ممتع مع أصدقائك.

برج القوس وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

قد يُقدّم لك كبار السنّ في المنزل نصائحَ ماليةً قيّمة. قد يُعزّز تغيير بيئة العمل طاقتك، ستكون صورتك إيجابيةً بين الآخرين، قد يتعلّم طلاب الحوسبة أو تكنولوجيا المعلومات شيئًا جديدًا.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 أنت على الطريق الصحيح لتحقيق إنجازات جديدة في مسيرتك المهنية، قد يحصل أحد أفراد عائلتك على وظيفة حكومية، مما يخلق جوًا من السعادة، احذر من الاستثمار بكثافة تحت تأثير شخص ما. 

برج الدلو وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

سيكون اليوم جيدًا، إذ يمكنكِ بدء مشروع تجاري مع زوجكِ. ستتلقين أخبارًا سارة من أبنائكِ، وقد تتعلق بمسيرتهم المهنية أيضًا، أما نساء هذا البرج اللواتي يعملن في مجال الأعمال، فسيكون يومهن حافلًا، لكنهن سيقضين الأمسية مع عائلاتهن، مما سيسعدهن..

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 

 ستستمر أنشطتك التجارية بسلاسة، وستُحلّ أيضًا مشكلة قائمة منذ فترة، ستساعد شخصًا محتاجًا، مما سيُحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته، يمكنك الاستعانة بأخيك الأكبر في بعض الأعمال؛ فخبرته ستكون مفيدة لك.

حظك اليوم توقعات الابراج برج الحمل برج الدلو برج الجوزاء برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

لاعبو الأهلي

الأهلى يستعين بشيخ لتلاوة القرآن بغرفة الملابس قبل مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

مهرجان شباب العالم

رحلة إلى قلب نيجني نوفغورود: مهرجان شباب العالم يجمع الثقافات

أرشيفية

باستخدام 12 صاروخا.. القيادي في حركة حماس يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

بالصور

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد