ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خاصية تفعيل الحاسبات أونلاين على «نون»، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وتُعد هذه الخطوة أول عملية مرخصة للشراء الان والدفع لاحقاً بعد التفعيل الالكتروني باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية من هيئة الرقابة المالية.

بموجب هذه الآلية، سيتمكن العملاء من تفعيل حساباتهم أونلاين أثناء التسوق، دون الحاجة إلى تحميل التطبيق أو زيارة فروع ڤاليو في خطوة تُجسّد التطبيق العملي الأول لرخصة التكنولوجيا المالية الذي أقرّتها الهيئة لدعم الابتكار المالي والتحول الرقمي في السوق المصري.

سيتمكن العملاء غير المشتركين في ڤاليو الان من استخدام خدمة ڤاليو بكل سلاسة عند إتمام عملية الدفع. ويمكن للعملاء الجدد التسجيل في خدمات ڤاليو من تطبيق نون عند التسوق، والاستمتاع بعملية تسجيل رقمية بالكامل، عن طريق التوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب "اعرف عميلك". أما بالنسبة لعملاء ڤاليو الحاليين، فيمكنهم الدفع باستخدام ڤاليو على تطبيق نون، والاستفادة من الحد الائتماني بالكامل. وبذلك، سيتمكن جميع العملاء من الاستمتاع بباقة متكاملة من حلول وخدمات ڤاليو لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، عند التسوق من منصة نون والتوجه لصفحة الدفع، يمكن للعميل اختيار ڤاليو كوسيلة للسداد. وفي حال لم يكن لدى العميل حساب ڤاليو، فسيتم توجيهه تلقائيًا للتسجيل في الخدمة داخل تطبيق نون. وتتميز عملية التسجيل بأنها فورية ورقمية بالكامل، مما يتيح للعملاء إتمام مشترياتهم في الحال، دون الحاجة لمغادرة المنصة أو تقديم أي مستندات ورقية أو زيارة أيٍ من فروع ڤاليو.

وفي هذا السياق، صرح عمر عبد الهادي، مدير قطاع التنمية والمنتجات بشركة ڤاليو، "أن هذه المبادرة تعد بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بدمج الخدمات المالية بشكل مباشر في المنصات غير المالية. وأضاف عبد الهادي أنه لأول مرة في مصر، يتم منح العملاء خاصية التسجيل أونلاين في الخدمات المالية على منصات التسوق، لتمكينهم من الاستفادة بشكل فوري من حلول الدفع من «ڤاليو» واستخدام الحد الائتماني بالكامل. كما أعرب عبد الهادي عن اعتزاز «ڤاليو» بالشراكة مع منصة «نون» التي ساهمت في تحويل هذا الابتكار إلى واقع ملموس، وهو ما يؤكد على التزام «ڤاليو» الراسخ بتقديم حلول تتميز بالسلاسة وتعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية لتمكين العملاء ماليًا."

ومن جانبه، أضاف مصطفى سالم، المدير العام لشركة نون مصر،" يجب أن تكون تجربة التسوّق سهلة وسريعة ومجزية. ومع ڤاليو، قدّمنا في مصر خدمة التسجيل الرقمي الكامل – دون الحاجة للانتقال بين التطبيقات، أو تحميل أي برامج، أو مواجهة أي تعقيدات. فقط مدفوعات فورية ومرنة داخل تطبيق نون مباشرة. ونحن فخورون بأن نكون الشريك الأول لڤاليو في هذا الإطلاق، لجعل تجربة التسوّق أسهل وأكثر ذكاءً لعملائنا."

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام ڤاليو الجاد بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال دمج حلول الدفع المرنة في المنصات الرقمية التي يفضلها العملاء. وتأتي الشراكة مع نون لتعزيز رؤية الطرفين المشتركة، والتي تتمثل في تطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول ابتكارية أسهل وأسرع للجميع.