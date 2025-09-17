رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء دكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية في المحافظة؛ لدفع العمل بها، وسرعة إنجازها وفق توقيتاتها الزمنية المحددة.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة عرضا بعنوان ( القاهرة : تخطيط ـ تنمية ـ تطوير) تضمن العديد من محاور العمل، التي تحرص المحافظة على تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في أن تكون القاهرة عاصمة سياحية، وثقافية، وفنية، وعلمية يحظى قاطنوها وزوارها بنوعية فريدة من الحياة في مدينة مزدهرة بشبابها، وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني.

وتضمن عرض المحافظ تقريرا حول سير الأعمال بمنطقة خان الخليلي، ومشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والمشروعات الاستثمارية والتنموية، وكذلك موقف الاعتمادات المالية لمشروعات محافظة القاهـرة.

وخلال اللقاء، تناول محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة منطقة الأزهر وخان الخليلي، التي تشمل رفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة الأزهر (إعادة تخطيط شارع الأزهر والمنصورية )، مع إحياء واجهات المباني (شارع سكة البادستان من شارع المعز كنموذج لتطوير المنطقة)، بجانب إحيـاء الحرف اليدوية (النحاسيين) بمنطقة خـان الخليلي، وإعــادة تشغيل مؤسسة الجمالية، فضلا عن أن المشروع يتضمن إنشاء ميدان تقاطع شارع الأزهر أمام بوابة الحسين، وإنشاء مجمع ومعرض للحرف التراثية، فضلا عن رفع كفاءة نفق الأزهر للمشاة والسور الحديدي بالجزيرة الوسطى بشارع الأزهر، كما تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة (تغيير رخام مدخلين ناحية جامع الأزهر )، ورفع كفاءة درج السلم الرخام، بالإضافة إلى أعمال دهانات المدخلين ناحية مسجد الحسين وعدد 4 ممرات مشاة داخل النفق، علاوة على رفع كفاءة الرخام بعدد 4 ممرات داخل النفق باتفاع 1.5 متر تقريباً، مع تغيير نظام الإضاءة ( تركيب كشافات شاملة الدوائر) لكامل النفق وتركيب لوحة تحكم.

وتطرق محافظ القاهرة للحديث عن مشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والتي من بينها موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان رمسيس، وكذا موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان حدائق القبة، وتطوير ميـدان زهـراء المعـادي، بمشاركة المجتمع المدني، كما تتضمن المشروعات صيانة الأنفاق والطرق والكباري، ونفق السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام، وكذلك نفق أبو حشيش بحي حدائق القبة ، ونفق يوسف عباس، بالإضافة إلى امتداد محور الشهيد ( نفق محمد زكي)، وصيانة كوبري الجيش، وكوبري أبو غزالة، مع إحلال وتجديد كوبري الأميرية.

كما تناول محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لكوبري أكتوبر ، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع الهيئة الهندسية لعمل الصيانة المطلوبة للكوبري، فضلا عن تناول موقف إحلال وتجديد كوبري الجلاء بطريق العروبة، وكذلك أعمال صيانة طريق السويس من الثورة للدائري بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق، كما استعرض موقف تنفيذ مشروع صيانة إشارات المرور بالمحافظة.

كما شرح الدكتور/ إبراهيم صابر موقف المشروعات الاستثمــارية والتنمويـــة بمحافظة القاهرة، والتي من بينها المنطقة الاستثمارية بشق الثعبان، ونقل مجزر البساتين والمدابغ.

وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة نبذة عن إجراءات التقييم المالي وحصر الأراضي غير المستغلة المطلة على كورنيش النيل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضى الفضاء غير المستغلة.