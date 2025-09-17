ضبط لصين سرقا إكسسوارات سيارة بالإسكندرية بعد تداول فيديو بالواقعة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخصان، يقوم أحدهما بسرقة أكسسوارات من إحدى السيارات، ثم يفر هاربًا برفقة الآخر على متن دراجة نارية، وذلك فى محافظة الإسكندرية.

وبعد فحص الواقعة، تبين أنه لم ترد أى بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة، والتى كانت بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط مرتكبى الواقعة، وهما سائق وعامل يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وخلال التفتيش عُثر بحوزة أحد المتهمين على سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة كما وردت فى مقطع الفيديو، وأرشدا عن المسروقات التى تم ضبطها بالفعل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.