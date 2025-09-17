قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
حوادث

ضبط لصين سرقا إكسسوارات سيارة بالإسكندرية بعد تداول فيديو بالواقعة

مصطفى الرماح

كشفت وزارة الداخلية ملابسات، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله شخصان، يقوم أحدهما بسرقة أكسسوارات من إحدى السيارات، ثم يفر هاربًا برفقة الآخر على متن دراجة نارية، وذلك فى محافظة الإسكندرية.

وبعد فحص الواقعة، تبين أنه لم ترد أى بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة، والتى كانت بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط مرتكبى الواقعة، وهما سائق وعامل يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وخلال التفتيش عُثر بحوزة أحد المتهمين على سلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة كما وردت فى مقطع الفيديو، وأرشدا عن المسروقات التى تم ضبطها بالفعل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سرقة الداخلية مقطع فيديو

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

إمام عاشور

طبيب كبد: إمام عاشور يحتاج إلى 3 أسابيع للتعافي من فيروس A

الخطيب

كريم رمزي: الخطيب يبدي مرونة للتراجع عن قراره بشأن خوض انتخابات الأهلي

لامين يامال

برشلونة يفقد لامين يامال أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

