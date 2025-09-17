كريم رمزي: الخطيب يبدي مرونة للتراجع عن قراره بشأن خوض انتخابات الأهلي

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبدى مرونة بالتراجع عن قراره فيما يخص انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك مرونة كبيرة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتراجع عن قراره بعدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة.

واضاف: محمود الخطيب تلقى ضغوطات كبيرة خلال الساعات الماضية، من أجل التراجع عن قراره بعدم الترشح في انتخابات النادي الأهلي المقبلة من محبي النادي وبعض المسؤولين في الرياضة المصرية من أجل التراجع عن قراره.

وتابع: الخطيب اقترب من الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، استجابة لمحبي النادي الأهلي ومشجعي الفريق رغم حالته الصحية في الوقت الحالي.

وواصل: حسام غالي أرتكب خطأ بتصريحاته الأخيرة، على الرغم من أنه يمتلك كل المقومات لتولي رئاسة النادي الأهلي، وهو خسر ذلك بتصريحاته الأخيرة.