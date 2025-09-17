الدوحة في مرمى التصعيد الإسرائيلي.. ومخاوف من تحول الصراع| وخبير يحلل

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن احتمالية إجراء مفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى وقف للحرب في قطاع غزة "غير واقعية في الوقت الراهن".

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن تعتبر إسرائيل العاصمة القطرية، الدوحة، كنزا استراتيجيا نظرا لموقعها الجغرافي الحيوي الذي يربطها بشواطئ الخليج وممرات الطاقة الحيوية، ويتجاوز الطموح الإسرائيلي مجرد تحجيم دور فصائل المقاومة، ليصل إلى السعي لفرض نفوذ واسع ومباشر في عمق المنطقة.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وفي ظل هذه الرؤية، يخشى أن تتحول المواجهة إلى "صراع غاز ودم"، حيث تتداخل المصالح الطاقية والجيوسياسية مع موازين القوة العسكرية.

وأشار نعمة، إلى أن يترافق هذا مع تصعيد خطابي إسرائيلي خطير، إذ نقل عن رئيس حكومة الاحتلال تصريحات تهديدية مفادها أن على الدول الخليجية "التخلص من ما وصفه بالإرهابيين، وإلا ستتدخل إسرائيل بنفسها"، وهو تصريح فسر على أنه تمهيد لعمليات عسكرية مفاجئة لا تحترم سيادة الدول أو القانون الدولي.

وأشار نعمة، إلى أن هذه التهديدات فتحت الباب أمام احتمالات تدخلات عسكرية إسرائيلية محدودة ولكن خطيرة، قد تتجاوز الحدود المتعارف عليها، وتستغل الثغرات الإقليمية لتنفيذ أجندات توسعية.

وتابع: "وفي المقابل، تتابع قوى خليجية رئيسية مثل السعودية والإمارات التطورات عن كثب، متموضعة على "حافة المعادلة"، بانتظار تغير محتمل في ميزان القوى الإقليمي قد يفرض عليها اتخاذ موقف أكثر وضوحا أو تدخلا مباشرا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، أن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة والوضع القائم في غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن الأمير تميم وجه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مفادها أن "انتهاك القانون الدولي دون محاسبة أمر لن يدوم".

وتابع الأنصاري موضحا أن "إجراء مفاوضات في هذه المرحلة لا يبدو واقعيا، خاصة في ظل سعي نتنياهو إلى اغتيال كل من يحاول التفاوض معه، إلى جانب قصفه لدولة الوساطة"، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي تجاه قطر.

كما شدد الأنصاري على أن العلاقات بين قطر والولايات المتحدة تعد "استراتيجية، لا سيما في المجال الدفاعي"، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف الدول العربية والإسلامية التي أبدت تضامنها مع دولة قطر في هذه الظروف.

وفي سياق متصل، أكد كل من ملك الأردن وأمير قطر، خلال اتصال أو لقاء، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

من جهتها، رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي تطور ميداني، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، منذ بداية الأسبوع الحالي، باعتقال نحو 120 مواطنًا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، من بينهم أطفال ونساء وعدد من الأسرى المحررين.

وأوضح النادي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها في تنفيذ حملات الاعتقال، التي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا تم اعتقالهم بين مساء أمس وصباح اليوم فقط.

والجدير بالذكر، أنه في ظل تواصل التصعيد العسكري والانتهاكات المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين، تتعاظم التحديات أمام أي جهود دبلوماسية تهدف إلى تحقيق التهدئة ووضع حد للحرب المستمرة على قطاع غزة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه قطر والدول العربية والإسلامية التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، يظل المجتمع الدولي مطالبا بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل وقف نزيف الدم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة على أرضه.