قيادي بـ المؤتمر: العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات

أكد محمود أبو الحاج، القيادي بحزب المؤتمر، أن العلاقات المصرية – الإسبانية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، بما يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح "أبو الحاج" أن التعاون بين القاهرة ومدريد يمتد ليشمل مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة والتعليم، فضلاً عن التنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل من هذه العلاقات نموذجاً مميزاً في الدبلوماسية المصرية الأوروبية.

قوة العلاقات مع إسبانيا

وأضاف القيادي بحزب المؤتمر أن قوة العلاقات مع إسبانيا تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء شبكة شراكات متوازنة مع مختلف دول العالم، بما يدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم محمود أبو الحاج تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية – الإسبانية مرشحة لمزيد من التطور خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التقارب الكبير في الرؤى تجاه قضايا الشرق الأوسط، والحرص المشترك على دعم الاستقرار والسلام والتنمية.