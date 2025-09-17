لسه بدري.. 5 أسباب أدت لـ انتكاسة الأهلي بالدوري

تعرض فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي في الآونة الأخيرة لانتكاسة صادمة هزت جماهيره عقب النتائج المخيبة لآمال وطموحات العاشقين للقلعة الحمراء.

تراجع النادي الأهلي إلى مركز لا يليق بشعبيته فى ترتيب جدول الدوري الممتاز منح البعض الفرصة للتهكم والسخرية بداعي اقتراب الشياطين الحمر من شبح الهبوط فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.

العديد من الأسباب ساهمت فى انتكاسة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي وتراجعه بجدول المسابقة المحلية التى ينفرد بلقبها لسنوات طويلة.

إزاحة النادي الأهلي عن عرش صدارة الدوري وتراجعه للخلف فى ترتيب جدول الدوري المحلي يعود للعديد من الأسباب منها الخاص بمجلس الإدارة وأخرى بالنجوم والمدربين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بعد غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المباراة برغبة واضحة في العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله الأخير أمام إنبي بهدف لكل فريق.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تصحيح المسار وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع التراجع الذي صاحب نتائجه منذ بداية الموسم.

ويحتل حامل اللقب المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط فقط، جمعها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، فيما تلقى هزيمة أمام بيراميدز.

غياب العدالة

يحتل الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد حسن تريزيجيه قمة الهرم فى الأعلى بـ قيمة العقود والتعاقدات منذ انضمامهما إلي صفوف القلعة الحمراء.

إلى جانب تعاقد النادي الأهلي مع تخمة من النجوم الذين حصلوا على عقود بـ ملايين الدولارات على غرار التونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بنشرقي وغيرهما من اللاعبين الذين ساهمت عقودهم العالية في غياب العدالة والتفرقة بين قدامي النجوم داخل كتيبة المارد الأحمر وزملائهم الجدد.

تفاوت العقود بين اللاعبين داخل صفوف فريق النادي الأهلي ساهم فى حالة من النفسنة بين النجوم ما أدي إلي تشتيت ذهن نجوم الشياطين الحمر والتفكير فى الأمور المالية التي أثرت على التركيز الذهني داخل المستطيل الأخضر.

شخصية النجوم

شنّ أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أن الأزمة الحالية لا ترتبط بالمدربين بقدر ما تعود إلى شخصية اللاعبين وأدائهم داخل الملعب.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو عبر قناة «تن»: "لاعبو الأهلي يجب أن يستفيقوا ويُدركوا قيمة القميص الذي يرتدونه، عليهم القتال حتى آخر دقيقة. طوال الفترة الماضية ألقينا اللوم على ريبييرو، ثم جاء عماد النحاس ووجهت له نفس الانتقادات، وهذا يؤكد أن المشكلة في شخصية اللاعبين أنفسهم وليست في الأجهزة الفنية."

تغيير المدربين

مر فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بفترة عصيبة عقب التعاقد مع المدرب الإسباني ريبييرو الذى أخفق فى تقديم أوراق اعتماده فى مجال التدريب إبان توليه مهمة تدريب الشياطين الحمر فى كأس العالم للأندية الأخير.

مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لجأ إلي عماد النحاس كـ خيار لـ إنقاذ الكتيبة الحمراء لكن ثبت أنه لم يكن الإختيار الصواب بل مجرد مسكنات وذلك لامتصاص غضبة الحماهير العاشقة للكيان الأحمر.

ويبحث النادي الأهلي للمرة الثالثة بعد مرور 6 جولات عن مدرب أجنبي يساهم فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ويساعد في انتشال الشياطين الحمر من قاع جدول الدوري الممتاز والابتعاد عن شبح الهبوط.

السوشيال والإدارة

تعادلات النادي الأهلي والخسارة أمام بيراميدز فى الدوري الممتاز ساهمت في زيادة غضب الجماهير والتعبير عن ذلك عبر السوشيال ميديا.

مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يتحسب لـ غضبة الجماهير العاشقة ويستجيب عقب أي إخفاق للمارد الأحمر لنداءات الجماهير بضرورة التغيير داخل القلعة الحمراء دون الإنتظار أو التريث لـ دراسة تداعيات أي قرارات بعيدا عن السوشيال ميديا التي باتت شوكة في ظهر مجالس الإدارات.

نغمة الحكام

يلجأ عشاق النادي الأهلي عقب أي إخفاق يتعرض له الفريق الأول إلي إيعاز ذلك الإخفاق إلي نغمة التعرض للظلم التحكيمي مع الاعتراف على استحياء بتراجع المردود الفني للفريق الأحمر.

الركون إلي نغمة الحكام عقب أي تعادل أو خسارة ثبت عدم فعاليته بل وضرره على الحالة النفسية لدي نجوم الأهلي ويكرس مبدأ الركون من جانبهم وعدم بذل أي مجهود داخل المستطيل الأخضر للدفاع عن فانلة المارد الأحمر داخل الملعب.