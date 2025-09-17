قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
محافظات

محافظ الجيزة يبحث مع مستثمري المناطق الصناعية مبادرات وحلول بنكية لدعم وتمويل المصانع

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بعدد من المستثمرين و المصنعين بالمناطق الصناعية بعرب ابوساعد بالصف وجرزا بالعياط وممثلى البنك الاهلى المصرى لعرض وبحث عرض البنك منح المستثمرين والمصنعين قروض ميسرة  لتقنين أوضاعهم وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة لمصانعهم وانشطتهم  وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة و هاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء أكد  المحافظ  أن الهدف الرئيس لكافة أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لدخول مصانع  المنطقتين الصناعيتين بجرزا وعرب ابوساعد  داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية بالإضافة إلى المساهمة فى ادخال المرافق ورفع كفاءة الانارة والبنية التحتية بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن اللقاء استهدف تعزيز التعاون مع البنك الأهلي المصري من خلال شراكة اقتصادية وتنموية مع محافظة الجيزة لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين والمصنّعين بأقل فائدة بنكية ممكنة لدعم جهود تقنين أوضاعهم وكذلك توفير التمويل اللازم للتوسعات بالمصانع وخطوط الإنتاج ومصروفات التشغيل.

كما استمع المحافظ خلال اللقاء إلى شكاوى ومعوقات المستثمرين والمصنّعين داخل المناطق الصناعية حيث وجّه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة دراسة هذه التحديات وإيجاد حلول عملية لها بما يضمن تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا.

وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين إيمانًا منها بأهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات الجادة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأبناء المحافظة.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة محافظ الجيزة المناطق الصناعية

