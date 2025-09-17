قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ مبارك.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، بطاقة تصميمية بلغت 4536 مترًا مكعبًا يوميًا، لتخدم نحو 8000 مواطن، وذلك بعد سنوات طويلة من المعاناة مع مشكلات الصرف الصحي.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لأهالي القرية، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت إنشاء محطة رفع متكاملة تضم وحدتي رفع بارتفاع 7 أمتار، بخطوط طرد بطول 6.1 كيلومتر من نوع «HDPE» بقطر 350 مم، إلى جانب شبكة انحدار بطول 14 كيلومترًا من نوع «UPVC» بأقطار تتراوح من 10 إلى 24 بوصة، مضيفًا أنه تم تنفيذ نحو 1500 وصلة منزلية وربط معظم منازل القرية عليها، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المشروع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 100%، حيث بدأ العمل به في يناير 2021 وتم تسليمه في بداية عام 2025، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا بكفاءة ممتازة بعد حل كافة المعوقات التي واجهته، في إطار حرص المحافظة على تعميم مشروعات الصرف الصحي لتغطية كل القرى.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن مشروعات الصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وجودة الحياة، لافتًا إلى أن القرية تشهد بالتوازي مع تشغيل المحطة أعمال رصف الشارع الرئيسي والتي بلغت نسبة تنفيذ الفرمة بها 20%، إلى جانب التنسيق مع شركة المياه لاستكمال معالجة بعض مشكلات مياه الشرب المتوقع حلها بالكامل خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس هشام داود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس علاء أبو حشيش، مدير عام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كفر الشيخ بلطيم مصرف بلطيم أخبار كفر الشيخ صرف صحي بلطيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد