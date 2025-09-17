محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ مبارك.. صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم، بطاقة تصميمية بلغت 4536 مترًا مكعبًا يوميًا، لتخدم نحو 8000 مواطن، وذلك بعد سنوات طويلة من المعاناة مع مشكلات الصرف الصحي.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لأهالي القرية، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت إنشاء محطة رفع متكاملة تضم وحدتي رفع بارتفاع 7 أمتار، بخطوط طرد بطول 6.1 كيلومتر من نوع «HDPE» بقطر 350 مم، إلى جانب شبكة انحدار بطول 14 كيلومترًا من نوع «UPVC» بأقطار تتراوح من 10 إلى 24 بوصة، مضيفًا أنه تم تنفيذ نحو 1500 وصلة منزلية وربط معظم منازل القرية عليها، بما يضمن الاستفادة الكاملة من المشروع.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 100%، حيث بدأ العمل به في يناير 2021 وتم تسليمه في بداية عام 2025، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا بكفاءة ممتازة بعد حل كافة المعوقات التي واجهته، في إطار حرص المحافظة على تعميم مشروعات الصرف الصحي لتغطية كل القرى.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن مشروعات الصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وجودة الحياة، لافتًا إلى أن القرية تشهد بالتوازي مع تشغيل المحطة أعمال رصف الشارع الرئيسي والتي بلغت نسبة تنفيذ الفرمة بها 20%، إلى جانب التنسيق مع شركة المياه لاستكمال معالجة بعض مشكلات مياه الشرب المتوقع حلها بالكامل خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس هشام داود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس علاء أبو حشيش، مدير عام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.