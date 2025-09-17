قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
أخبار البلد

شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وبنك الإمارات دبي – مصر لإطلاق بطاقات ماستركارد الائتمانية

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر لإطلاق باقة من بطاقات ماستركارد الائتمانية، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم تجربة مصرفية مخصصة تلبي احتياجات العملاء داخل وخارج المجتمعات العمرانية المتكاملة التي طورتها المجموعة.

يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته المصرفية، وإعادة تعريف مفهوم الراحة والمكافآت ليتناسب مع تطلعات عملائه. ومن خلال الاستفادة من تقنيات وشبكات ماستركارد، تتيح هذه الشراكة تقديم تجربة دفع رقمية آمنة ومريحة، بالإضافة إلى برنامج ولاء مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء اليومية.

وتعليقاً على التعاون، قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى: " يأتي التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وماستركارد في إطار التزام المجموعة المستمر بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع السكان والزوار في مشروعاتها. وأضاف: “تحرص مجموعة طلعت مصطفى على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الرائدة في السوق المصري لتوفير أعلى مستويات الخدمة لعملائنا. ”

وفي هذا الإطار، صرّح مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلًا: “نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة طلعت مصطفى وماستركارد، والذي يعكس التزامنا بإتاحة حلول مصرفية مبتكرة تتناسب مع أنماط حياة عملائنا في المجتمعات العمرانية. من خلال إطلاق مجموعة بطاقات الائتمان الجديدة، نعزز راحة عملائنا اليومية وندعم برامج الولاء، كما نسرع عملية التحول الرقمي ونساهم في تحقيق الشمول المالي. يرسخ هذا التعاون أيضا مكانتنا كبنك موثوق ذو رؤية مستقبلية في السوق المصري.”

وعلّق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: “نفتخر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لإطلاق أول بطاقات ائتمان من نوعها في السوق المصري. ومن خلال حلولنا الرقمية المتطورة، نمنح عملاءنا تجربة دفع أكثر ذكاءً وسهولة. كما نُساهم في بناء منظومة مدفوعات رقمية شاملة تدعم نمو المجتمع وتعزز التنمية الاقتصادية.”

تتميز بطاقات TMG الجديدة - التيتانيوم، والبلاتينية، وورلد الائتمانية - ببرنامج مكافآت يمنح حامليها فرصة كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شراء. داخل وجهات مجموعة طلعت مصطفى، يحصل حاملو البطاقات على كاش باك يختلف حسب نوع البطاقة: حيث تقدم بطاقة الائتمان التيتانيوم 3% كاش باك (ما يعادل 6 نقاط مقابل كل 1جنيه مصري يتم إنفاقه)، وتتيح بطاقة الائتمان البلاتينية 4% كاش باك (ما يعادل 8 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه)، وبينما تمنح بطاقة وورلد الائتمانية 5% كاش باك (ما يعادل 10 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه). 

أما بالنسبة للمشتريات خارج وجهات مجموعة طلعت مصطفى، فيحصل العملاء على ما يصل إلى 1.5 أو 2 أو 2.5 نقطة مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه، حسب لنوع البطاقة.

وتتيح بطاقات ماستركارد الائتمانية الجديدة مكافآت حصرية من خلال شبكة شركاء مجموعة طلعت مصطفى في مجالات التجزئة والضيافة وغيرها. رغم أن هذه البطاقات مصممة خصيصًا لسكان مجموعة طلعت مصطفى، إلا أن عملاء بنك الإمارات دبي الوطني -مصر يمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول عليها والاستفادة من نظام مكافآت خاص، بالإضافة إلى عروض وحملات ترويجية على مدار العام.

ويمكن للعملاء التقديم للحصول على البطاقات بسهولة من خلال فروع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك. وقد خُصّصت إجراءات محددة لتسهيل وتسريع الموافقة لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى.

طلعت مصطفى بنك شراكة

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

