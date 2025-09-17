قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تعرف علامات الإنسان الصالح؟.. الشيخ خالد الجندي: ابحثوا عن هذه الصفات

خالد الجندي
خالد الجندي
أحمد سعيد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علامة الصحبة الصالحة تكمن في قرب صاحبها من الله تعالى ومداومته على الدعاء وذكر الله، مشيراً إلى أن ملازمة من يدعون ربهم بالغداة والعشي تعني أنهم سيهتدون للطريق الصحيح ويعينون الآخرين على الطاعة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي لا يخاف الله ولا يطيع شرعه لا يمكن أن يكون صديقاً جديراً بالثقة، قائلاً: "إذا رأيت الرجل للصلاة مضيعاً فلغيرها أضيع"، مؤكداً أن الإنسان الذي لا يلتزم بعبادات الله يكون سلوكه مع الآخرين غير موثوق به، وليس له ولاء.

الشيخ خالد الجندي: النبي أمر بعدم مصاحبة من لا يتقي الله

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم مصاحبة من لا يتقي الله، ولا يجوز له أن يدخل بيته، مشدداً على أن من علامات الإنسان الصالح أنه يتقي الله ويصون عرضه ويحافظ على حقوق الغير ويحترم تعاليم الدين، ومن يلتزم بهذه الصفات فهو جدير بالثقة والصداقة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الصحبة الصالحة تؤثر إيجابياً على الفرد، لأنها تشجعه على الطاعة والالتزام بالشرع، بينما الصحبة السيئة تؤدي إلى الانحراف عن الطريق المستقيم.

وقال الشيخ خالد الجندي إن اختيار الأصدقاء الصالحين ليس مجرد اختيار اجتماعي، بل هو اختيار روحي وأخلاقي يعين الإنسان على الاقتراب من الله وتحقيق الاستقامة في حياته اليومية.  

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي علامة الصحبة الصالحة علامات الإنسان الصالح الصحبة الصالحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

ترشيحاتنا

قمر - أرشيفية

الحياة تتغير.. اكتشاف "شبه قمر" جديد يرافق الأرض

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

بالصور

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد