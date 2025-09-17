جامعة دمياط تتعاون مع مبادرة الصمود الحضري بإفريقيا في مواجهة الأزمات

استقبل رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، وفد مبادرة الصمود الحضري في إفريقيا، في إطار جدول أعمال المبادرة التي تشارك فيها دمياط كممثل لمصر ومنطقة شمال إفريقيا.



وأبدى رئيس الجامعة اعتزازه باستضافة جامعة دمياط جانباً من فعاليات المبادرة، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل لتقديم كل ما تملكه من خبرات أكاديمية وبحثية لدعم أهدافها.

وأوضح رئيس الجامعة للوفد أن دمياط الجديدة تمثل نموذجًا مهمًا للمدن الحديثة فى مصر، حيث تجمع بين البعد العمراني المتطور والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لإجراء الدراسات والتقييمات التي تسعى المبادرة إلى إنجازها.

وضم الوفد إيفاد عبد التواب من الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية، وهيمناشو شيخار بجامعة الأمم المتحدة بألمانيا،وإيمان زيد، ومحمد حسنين بجامعة عين شمس-

يذكر أن مبادرة الصمود الحضري في إفريقيا (AUIRP) تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على التكيف مع الأزمات والضغوط المختلفة، سواء كانت طبيعية مثل الفيضانات والزلازل والتغير المناخي، أو بشرية مثل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان استمرار الأنشطة اليومية والتعافي بسرعة دون تعطيل مسار التنمية. ويشارك في تنفيذ المبادرة جامعة الأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومفوضية الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وعقد الوفد لقاءً موسعًا مع الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة، والدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل عبد الوهاب عميد كلية التجارة، والدكتورة أمنية البطراوي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخلال اللقاء، استفسر أعضاء الوفد عن الميزات التى تتمتع بها مدينة دمياط الجديدة،والتحديات التى تواجهها على مختلف الأصعدة.



وجرت خلال اللقاء مناقشة لأبرز الجوانب المرتبطة بمدينة دمياط الجديدة من ناحية بنيتها التحتية،ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تتمتع به من مقومات في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة والتعليم، وما يواجهها من تحديات تستلزم حلولًا مبتكرة وتعاونًا متكاملًا بين مختلف الشركاء