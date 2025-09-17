قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
أخبار البلد

جامعة دمياط تتعاون مع مبادرة الصمود الحضري بإفريقيا في مواجهة الأزمات

رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي
رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي
أ ش أ

استقبل رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، وفد مبادرة الصمود الحضري في إفريقيا، في إطار جدول أعمال المبادرة التي تشارك فيها دمياط كممثل لمصر ومنطقة شمال إفريقيا.


وأبدى رئيس الجامعة اعتزازه باستضافة جامعة دمياط جانباً من فعاليات المبادرة، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل لتقديم كل ما تملكه من خبرات أكاديمية وبحثية لدعم أهدافها.
وأوضح رئيس الجامعة للوفد أن دمياط الجديدة تمثل نموذجًا مهمًا للمدن الحديثة فى مصر، حيث تجمع بين البعد العمراني المتطور والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لإجراء الدراسات والتقييمات التي تسعى المبادرة إلى إنجازها.
وضم الوفد إيفاد عبد التواب من الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية، وهيمناشو شيخار بجامعة الأمم المتحدة بألمانيا،وإيمان زيد، ومحمد حسنين بجامعة عين شمس-
يذكر أن مبادرة الصمود الحضري في إفريقيا (AUIRP) تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على التكيف مع الأزمات والضغوط المختلفة، سواء كانت طبيعية مثل الفيضانات والزلازل والتغير المناخي، أو بشرية مثل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان استمرار الأنشطة اليومية والتعافي بسرعة دون تعطيل مسار التنمية. ويشارك في تنفيذ المبادرة جامعة الأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومفوضية الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وعقد الوفد لقاءً موسعًا مع الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة، والدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل عبد الوهاب عميد كلية التجارة، والدكتورة أمنية البطراوي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخلال اللقاء، استفسر أعضاء الوفد عن الميزات التى تتمتع بها مدينة دمياط الجديدة،والتحديات التى تواجهها على مختلف الأصعدة.


وجرت خلال اللقاء مناقشة لأبرز الجوانب المرتبطة بمدينة دمياط الجديدة من ناحية بنيتها التحتية،ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تتمتع به من مقومات في مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة والتعليم، وما يواجهها من تحديات تستلزم حلولًا مبتكرة وتعاونًا متكاملًا بين مختلف الشركاء

جامعة دمياط رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي مبادرة الصمود الحضري في إفريقيا

