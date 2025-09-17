استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، عن إطلاق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، تحت شعار (شارك.. الكلمة كلمتك)، بمشاركة واسعة، من خلال عقد نحو 135 لقاء في جميع المحافظات.

وأوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.



وأشارت الوزارة إلى أن اللقاءات ستتطرق إلى تسليط الضوء على عدة أمور، تشمل:

- أهمية المشاركة السياسية الشعبية الفعالة والتي تظل رهيناً بوجود الإنسان الواعي، وأن التنمية تتعلق بالإنسان، لأنها تستهدفه وتستخدمه وتوجه نشاطاتها ونتائجها لتؤثر في حياته حاضراً ومستقبلا، مما يستدعي مشاركة الإنسان في اختيارها، وتوفير متطلباتها، وتعيين وسائلها وأساليبها وأهدافها.

- أهمية المشاركة السياسية، لأنها هي جوهر الديمقراطية، وروحها المتجسدة في إعطاء مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام، عن طريق العملية الانتخابية.



- أهمية تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، انطلاقاً من كونها أحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المواطنين ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم، وأن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تعد واجبا وطنيا.



- تركز على أهمية المشاركة السياسية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تعتبر واجبًا دستوريًا على كل مواطن، وتعلي من قيمة الإصلاح بشكل عام؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعي؛ انطلاقا من أن "المشاركة السياسية جزء من القيم الرئيسية في الجمهورية الجديدة"، وأن تفعيلها يحتاج إلى طرح أفكار مختلفة.



- التأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق البرلماني المقبل والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، باعتبار ذلك واجبا وطنيا ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة خاصة في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

- ضرورة نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على ذلك لإبداء رأيهم واختيار المرشح الذي يرغبون في التصويت له، وتعكس الانتخابات إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم في المستقبل.

يذكر أن وزارة الشباب أعدت خُطة لتنفيذ لقاءات حوارية بمحافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، وذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية 2025، ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة.

وتشمل الحملة، جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، وتوعيتهم بأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع، وتوظيف الحقوق الدستورية؛ ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري، ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.