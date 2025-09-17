قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني الباسل من أرضه مهما واصلت عدوانها
مساندة غزة.. وزيرة التضامن: مصر تحتل المركز الثاني عالميًا في تقرير العطاء العالمي الدولي
الرئيس الكازاخي يكرم مفتي مصر ويمنحه وسام الشرف في كازاخستان
2 نوبتجية فقط للمكاتب الصحية بشرط وجود طبيب بالقانون الجديد
استعدادا لانتخابات النواب.. وزارة الشباب تطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية
هآرتس: الجيش الإسرائيلي جند مليشيات محلية في غزة لتنفيذ عمليات ميدانية
وزير الخارجية: الاحتلال حول حياة أكثر من مليوني إنسان إلى كابوس يومي
بدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية شاء من شاء وأبى من أبى
شاهد.. فيلم تسجيلي يسلط الضوء على رحلة الإغاثة المصرية لقطاع غزة
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
المقاولون العرب يسقط في فخ التعادل أمام فاركو بالدوري

حسن العمدة

سقط المقاولون العرب فى فخ التعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المقاولون العرب فى الدقيقة 45+3، بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى عن طريق محمود أبو جودة من حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى. 

وأدرك فاركو هدف التعادل فى الدقيقة 78، عن طريق رامز مدحت.

وبهذه النتيجة يقفز المقاولون العرب إلى المركز الـ18 برصيد 4 نقاط، وأرتفع رصيد فاركو إلى النقطة الـ3 فى المركز العشرون.

وأرسلت كرة عرضية من أمير عابد لاعب المقاولون العرب من جهة اليسار ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو عن مناطق الخطورة في الدقيقة 6.

ونفذت الركلة الحرة بعرضية من عمر الوحش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم القاضي برأسية مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 10.


 

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

أرشيفية

البنك الأفريقي للتنمية يناقش أداء محفظة المشروعات التي يساهم في تمويلها

أرشيفي

السعودية توجه نداء مهما لمواطنيها في فرنسا

أرشيفية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم إطلاق أسطول للحافلات الكهربائية بين المدن بمصر

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش في المنزل

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث اغانيه "تصدق ولا متصدقش"

المتهم

الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو

المتهم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة حنفيات مسجد بالغربية

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

