المقاولون العرب يسقط في فخ التعادل أمام فاركو بالدوري

سقط المقاولون العرب فى فخ التعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المقاولون العرب فى الدقيقة 45+3، بعد تسديدة بباطن القدم اليمنى عن طريق محمود أبو جودة من حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأدرك فاركو هدف التعادل فى الدقيقة 78، عن طريق رامز مدحت.

وبهذه النتيجة يقفز المقاولون العرب إلى المركز الـ18 برصيد 4 نقاط، وأرتفع رصيد فاركو إلى النقطة الـ3 فى المركز العشرون.

وأرسلت كرة عرضية من أمير عابد لاعب المقاولون العرب من جهة اليسار ابعدها محمد سعيد شيكا حارس فاركو عن مناطق الخطورة في الدقيقة 6.

ونفذت الركلة الحرة بعرضية من عمر الوحش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم القاضي برأسية مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 10.



