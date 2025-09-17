قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اركب فولكس فاجن جولف بـ 600 ألف جنيه

فولكس فاجن جولف موديل 2005
فولكس فاجن جولف موديل 2005
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن جولف موديل 2005

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات فولكس فاجن جولف موديل 2005، وتنتمي جولف لفئة السيارات الهاتشباك.
 

مواصفات فولكس فاجن جولف موديل 2005 الخارجية

فولكس فاجن جولف موديل 2005

تظهر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2005 2005 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت الشعار على حقيبة السيارة الخلفية. وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس اللون، وأربع جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي، وأربع جنوط رياضية للإطارات، ومصابيح أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب أمامية.
 

محرك فولكس فاجن جولف موديل 2005

فولكس فاجن جولف موديل 2005

تنقل قوة سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2005 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي. وتمكنت من قطع مسافة 235 ألف كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة فولكس فاجن جولف موديل 2005 الداخلية

فولكس فاجن جولف موديل 2005

تمتلك مقصورة سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2005 العديد من المميزات من ضمنها: فرش مقاعد من الجلد، إضاءة داخلية للقراءة، أحزمة أمان، مرآة داخلية للرؤية، كونسول وسطي، حوامل أكواب، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، أذرع جانبية لعجلة القيادة للتحكم في الإشارات والمساحات، درج أمامي للتخزين، مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، زجاج كهربائي، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في الفتح والغلق من الداخل بسهولة.
 

سعر فولكس فاجن جولف موديل 2005

فولكس فاجن جولف موديل 2005


تُباع سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

