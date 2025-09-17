قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 أيام في سبتمبر.. موعد الإجازات المتبقية في 2025
أنت تضر بلدك كثيرا.. ترامب يوبخ صحفيا أستراليا بسبب أسئلة عن أعماله
مصر محصنة بقواتها المسلحة.. أحمد موسى: غياب الجيش القوي جعل سوريا مستباحة
بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل
أحمد موسى يُحذّر من موجات نزوح غير شرعية لأوروبا حال تهجير الفلسطينيين |فيديو
بإطلالة رياضية.. محمد سامي في أحدث ظهور له
أحمد موسى ينعى اللواء حسن السوهاجي ويشارك ذكرياته مع الراحل: «عالج كثيرًا من سجناء الإخوان»
تعليم بورسعيد: فلسفة نظام البكالوريا الجديد مُطبقة في الدول المتقدمة
عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي
استعدادات الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري الممتاز.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زيارة الملك فيليبي السادس للقاهرة| خطوة استراتيجية تعيد رسم مواقف أوروبا من إسرائيل.. خبير يعلق

الملك فيليبي السادس والرئيس عبدالفتاح السيسي
الملك فيليبي السادس والرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد العيسوي

تكتسب زيارة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس إلى القاهرة أهمية استثنائية في توقيتها ودلالاتها، إذ تأتي في ظل مرحلة إقليمية شديدة التعقيد تتسم بتصاعد الأزمات في الشرق الأوسط. 
يؤكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الزيارة لا تقتصر على الطابع البروتوكولي أو الدبلوماسي التقليدي، بل تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية وثقافية من شأنها أن تعزز مكانة مصر وتفتح آفاقًا جديدة أمام العلاقات المصرية الإسبانية.

مصر وإسبانيا.. نحو شراكة استراتيجية

يشير الخبير الاستراتيجي إلى أن إعلان رفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومدريد إلى "شراكة استراتيجية" يعد مؤشرًا على إدراك إسبانيا العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار المنطقة. فالقاهرة تمثل ركيزة أمنية وسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تشكل بوابة رئيسية لإسبانيا نحو العمق الإفريقي والعالم العربي. هذه الخطوة تعكس أيضًا رغبة مدريد في تعزيز حضورها على الضفة الجنوبية للمتوسط من خلال تعاون أوثق مع القاهرة.

أبعاد سياسية وأمنية

لم يكن حديث الملك فيليبي السادس عن الأزمة في غزة خلال زيارته لمصر مجرد موقف إنساني أو خطاب تضامني، بل يعكس وفقًا لرأي اللواء نبيل السيد تحولًا ملموسًا في الموقف الأوروبي، وخاصة الإسباني، تجاه السياسات الإسرائيلية. فقد أظهرت مدريد في الآونة الأخيرة مواقف أكثر تشددًا إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، ودعت داخل الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على بعض المسؤولين الإسرائيليين المتشددين. هذا التوجه يتماشى إلى حد بعيد مع الرؤية المصرية القائمة على وقف إطلاق النار الفوري وضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مصر كوسيط لا غنى عنه

أشاد الملك فيليبي السادس بدور القاهرة الحيوي في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعزز مكانة مصر باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على التواصل مع جميع الأطراف. ويرى الخبير أن هذا الدعم الإسباني يمنح القاهرة قوة إضافية داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد ينعكس في صورة مواقف أوروبية أكثر توازنًا وإنصافًا تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.

تعاون اقتصادي وثقافي متصاعد

البعد الاقتصادي لا يقل أهمية عن الجانب السياسي، حيث تسعى إسبانيا إلى تعزيز شراكاتها مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والسياحة، وهي قطاعات تمثل فرصًا كبيرة للتنمية المشتركة. كما أن البعد الثقافي يظل حاضرًا بقوة، خاصة مع انتشار تدريس اللغة الإسبانية في الجامعات المصرية، مما يفتح الباب أمام تعزيز الروابط الحضارية والتقارب الشعبي بين البلدين.

توافق في الموقف من إسرائيل

يشدد اللواء نبيل السيد على أن تصريح الملك فيليبي السادس حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يعكس تقاطعًا استراتيجيًا مع الموقف المصري. هذا التوافق يمكن أن يترجم إلى تنسيق مشترك داخل المحافل الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مما يعزز الضغط على إسرائيل ويعيد التوازن إلى المواقف الأوروبية.

 

يختتم الخبير الاستراتيجي بأن زيارة الملك فيليبي السادس لمصر تتجاوز كونها حدثًا بروتوكوليًا، فهي رسالة سياسية قوية تؤكد دعم مكانة القاهرة الإقليمية، وتفتح مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي والثقافي، والأهم أنها تعكس تقاربًا واضحًا في الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويرى أن هذه الزيارة قد تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإسبانية، وربما تسهم في إعادة صياغة الموقف الأوروبي ليصبح أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة والمنطقة.

القاهرة الشرق الأوسط مصر إسبانيا إفريقيا غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

في جيبك جاسوس.. حكاية تصريح لـ نتنياهو أثار قلق شركات المحمول

ترشيحاتنا

جانب من الورشة

ورشة لطارق الدسوقي عن دور الفن في تنمية الوعي لطالبات الأزهر بالإسكندرية

آثار الشهرة المبكرة

اكتئاب وتنمر.. عضو مرصد الأزهر تحذر من آثار الشهرة المبكرة لـ الأطفال

الصلاة

حكم قراءة الفاتحة دون الجهر بالبسملة في الصلاة.. الإفتاء توضح

بالصور

بعد ظهوره في الأسواق.. اعرف فوائد الرمان وعلاقته بأخطر الأمراض

الرمان
الرمان
الرمان

مشروب غير متوقع يعالج آلام الدورة الشهرية والبطن

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

طرق الوقاية من مرض إمام عاشور.. وهذه أهم الأعراض

إمام عاشور
إمام عاشور
إمام عاشور

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت

طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.
طريقة عمل الدجاج المشوى بالزعتر لاصحاب الدايت.

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

المزيد