دمياط نموذج للمدن المستدامة .. مبادرة الصمود الحضري بإفريقيا تختار المحافظة للدراسة

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعه دمياط، ، وفد مبادرة الصمود الحضرى فى أفريقيا، وذلك فى إطار جدول أعمال المبادرة التى تشارك فيها محافظة دمياط كممثل لمصر ومنطقة شمال أفريقيا.

وضم الوفد ، إيفاد عبد التواب بالإدارة العامة للتعاون الدولى والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية ، و هيمناشو شيخار بجامعة الأمم المتحدة بألمانيا، والدكتورة إيمان زيد ، ومحمد حسنين بجامعة عين شمس.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور حمدان ربيع بالوفد، مؤكدًا سعادته باختيار محافظة دمياط ممثلًا لمصر فى المبادرة، موضحًا أن دراسة الحالة ستشمل ثلاث مدن داخل المحافظة هى: مدينة دمياط، ومدينة رأس البر، ومدينة دمياط الجديدة، بما يعكس تنوع الأنشطة الصناعية والاقتصادية والسياحية التى تميز المحافظة ، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتميزة لدمياط وإمكاناتها الواعدة التى تؤهلها لتكون نموذجًا فى مجال التنمية المستدامة والصمود الحضرى .

كما أعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه باستضافة جامعة دمياط لجانباً من فعاليات المبادرة، مؤكدًا استعداد الجامعة الكامل لتقديم كل ما تملكه من خبرات أكاديمية وبحثية لدعم أهدافها ، وأوضح أن دمياط الجديدة تمثل نموذجًا مهمًا للمدن الحديثة فى مصر، حيث تجمع بين البعد العمرانى المتطور والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهو ما يجعلها بيئة خصبة لإجراء الدراسات والتقييمات التى تسعى المبادرة إلى إنجازها.

عقب ذلك، عقد الوفد لقاءً موسعًا مع كل من الدكتور المتولي مصطفى سليم ، عميد كلية الزراعة ، والأستاذ الدكتور حمدي الغندور ، عميد كلية الهندسة ، والأستاذ الدكتور وائل عبد الوهاب ، عميد كلية التجارة ، الدكتورة أمنية البطراوي ، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وخلال اللقاء، استفسر أعضاء الوفد من السادة العمداء عن الميزات التى تتمتع بها مدينة دمياط الجديدة، والتحديات التى تواجهها على مختلف الأصعدة.

واستعرض عمداء الكليات خلال المناقشة أبرز الجوانب المرتبطة بالمدينة من حيث بنيتها التحتية، ومكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما تتمتع به من مقومات فى مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة والتعليم، وما يواجهها من تحديات تستلزم حلولًا مبتكرة وتعاونًا متكاملًا بين مختلف الشركاء.

وأشاد أعضاء الوفد بما طرحه السادة عمداء الكليات من رؤى ومقترحات، مؤكدين أن تلك الآراء ستسهم بشكل كبير فى إنجاح دراسة الحالة الخاصة بمحافظة دمياط (مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة) ضمن فعاليات المبادرة، بما يعزز من مكانتها كنموذج رائد فى مجال الصمود الحضرى على مستوى أفريقيا.

جدير بالذكر أن مبادرة الصمود الحضرى فى أفريقيا (AUIRP) تهدف إلى تعزيز قدرة المدن على التكيف مع الأزمات والضغوط المختلفة، سواء كانت طبيعية مثل الفيضانات والزلازل والتغير المناخى، أو بشرية مثل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان استمرار الأنشطة اليومية والتعافى بسرعة دون تعطيل مسار التنمية ، ويشارك فى تنفيذ المبادرة جامعة الأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومفوضية الاتحاد الأفريقى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.