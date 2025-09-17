إيواء اللاجئين بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة .. تفاصيل

حذر قانون لجوء الأجانب في مصر، من يقوم بإيواء طالب اللجوء دون القيام بالإجراءات التي حددها، فارضا بذلك عقوبات رادعة على المخالفين.

ويعتبر قانون لجوء الأجانب من القوانين المهمة التي استهدفت وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وتكون هذه اللجنة، هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ونص القانون- وفقا لما جاءت به المادة 37- على أنه: مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.