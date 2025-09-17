خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة

علق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة، قائلا إن حضور الرئيس السيسي جاء بمثابة رسالة قوة وصبر وتحمل استثنائي، خاصة في ظل وجود من تآمروا عليه في القاعة ذاتها.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "تبقى لي شيء للتاريخ: من أين جاء عبد الفتاح السيسي بهذا الصبر والتحمل؟، ثلاثة من الحاضرين في القاعة كانوا يعملون ضده، منذ عام 2014 وحتى صباح انعقاد القمة".

وأشار أبو بكر إلى أن الرئيس المصري لم يذكر هؤلاء الأطراف لا تصريحًا ولا تلميحًا، قائلًا: “لم يتحدث عنهم، ولم يسمح لنا في الإعلام بأن نذكر أسماؤهم، هذا هو الثبات الحقيقي، وهذه هي مصر الكبيرة التي تظهر وقت الشدة، وتُظهر معادن رجالها الحقيقيين”.

ملف العلاقات الخارجية

وواصل حديثه: “مصر تعمل في الملف الخارجي المصري بشرف ونزاهة وقوة، ولو أن هناك ملفًا يستطيع المواطن المصري أن يمنح فيه امتيازًا لرئيس الجمهورية بكل عدل، فهو ملف العلاقات الخارجية، لقد استطعنا أن نحافظ على كرامة الشعب المصري على أرضه، وفي الوقت ذاته نلعب دورًا راقيًا ومحترمًا دون أن نتآمر على أحد، رغم أن هناك من يتآمر علينا”.

وذكر، أنّ ما جرى في الدوحة يختصر الكثير من المشهد السياسي في المنطقة، مؤكدًا أن مصر لم تساوم على مبادئها، بل تحركت بهدوء واتزان في أصعب الظروف: “هذا ما حدث باختصار في الدوحة، وهذا ما تؤكده مصر دائمًا في مواقفها: لا نخون، ولا نتراجع، لكننا لا ننسى من يطعننا”.