وفد من العاملين بالنيابات والمحاكم يزور البحرين ويبحث توسيع سبل التعاون

استقبل رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجمهورية مصر العربية، برئاسة كريم عبدالباقي، وذلك في مقر الاتحاد الحُر بمدينة عيسى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، بالوفد الزائر، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط مودة وتعاون متبادل في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين النقابي والعمالي.

وأشار يعقوب يوسف إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات النقابية بين المنظمات العمالية العربية، مؤكداً حرص الاتحاد الحُر على مدّ جسور التواصل مع النقابات الشقيقة لتوحيد الجهود في الدفاع عن قضايا العمال وتعزيز دور النقابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: “نحن في الاتحاد الحُر نؤمن بأن العمل النقابي العربي المشترك هو ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين في مختلف القطاعات، وسنواصل العمل مع أشقائنا في النقابات العربية لتحقيق الأهداف المشتركة”.

من جانبه، عبّر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجمهورية مصر العربية، عن بالغ شكره وتقديره للاتحاد الحُر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الحُر في دعم العمال والارتقاء بالعمل النقابي في مملكة البحرين.

وأكد عبدالباقي، أن النقابة العامة في مصر تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الحُر من خلال برامج تدريبية مشتركة وتبادل للخبرات النقابية، بما يسهم في تطوير القدرات النقابية وخدمة قضايا العمال في البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الاتحاد الحُر والنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات النقابية مستقبلاً.