تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وفد من العاملين بالنيابات والمحاكم يزور البحرين ويبحث توسيع سبل التعاون

الديب أبوعلي

استقبل رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجمهورية مصر العربية، برئاسة كريم عبدالباقي، وذلك في مقر الاتحاد الحُر بمدينة عيسى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين، بالوفد الزائر، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط مودة وتعاون متبادل في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالين النقابي والعمالي.

وأشار يعقوب يوسف إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات النقابية بين المنظمات العمالية العربية، مؤكداً حرص الاتحاد الحُر على مدّ جسور التواصل مع النقابات الشقيقة لتوحيد الجهود في الدفاع عن قضايا العمال وتعزيز دور النقابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: “نحن في الاتحاد الحُر نؤمن بأن العمل النقابي العربي المشترك هو ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وصون حقوق العاملين في مختلف القطاعات، وسنواصل العمل مع أشقائنا في النقابات العربية لتحقيق الأهداف المشتركة”.

من جانبه، عبّر كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بجمهورية مصر العربية، عن بالغ شكره وتقديره للاتحاد الحُر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالدور الريادي الذي يقوم به الاتحاد الحُر في دعم العمال والارتقاء بالعمل النقابي في مملكة البحرين.

وأكد عبدالباقي، أن النقابة العامة في مصر تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الحُر من خلال برامج تدريبية مشتركة وتبادل للخبرات النقابية، بما يسهم في تطوير القدرات النقابية وخدمة قضايا العمال في البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، قام الجانبان بتبادل الدروع التذكارية تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الاتحاد الحُر والنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، مؤكدين حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات النقابية مستقبلاً.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

