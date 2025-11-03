قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تكشف عن مجهوداتها فى إزالة التعديات وتطهير المساقي

تطهير المساقي
تطهير المساقي
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن قطاع استصلاح الأراضي، قد أزال نحو 42 حالة تعدي خلال الأسبوع الماضي، في مراقبات بورسعيد وسهل الحسينية والدقهلية، طيبة، بني سويف، والإسماعيلية، فضلا عن بحث والرد على 265 نقطة متغير مكاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 9 متغيرات بناء بدون ترخيص في مراقبة بنجر السكر، بالإضافة إلى إزالة المعوقات على المجاري المائية بقرية أبو زهرة بمطروح.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول أبرز جهود وأنشطة القطاع، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية من التعديات، وتكثيف الدعم الفني للمزارعين، وتطوير البنية التحتية لشبكات الري والصرف.

وأشار فوزي إلى انه تم الانتهاء من تطهير 7 مساقي فرعية وخاصة بطول إجمالي يبلغ 10 كيلومترات، إلى جانب تطهير 13 مصرف بطول 14.7 كيلومتراً في مراقبتي كفر الشيخ وشمال البحيرة، مشيرا إلى مواصلة المنتفعين والجمعيات بالمراقبات المختلفة زراعة محصول بنجر السكر، كما تم الانتهاء من  حصاد كامل مساحة الأرز.


وأكد رئيس القطاع، تكثيف الجهود الإرشادية لدعم المنتفعين حيث تم عقد 14 ندوة إرشادية و 6 مدارس حقلية، ركزت على محاور حيوية مثل الاستفادة من زراعة القمح، وعلاقة التغيرات المناخية بأمراض النبات، والصحة البيطرية، ومحاصيل المانجو والزيتون والبنجر والفاصوليا.

وأشار إلى مواصلة لجان المرور والمتابعة على الجمعيات بجميع المراقبات، حيث تم زيارة جمعية شرق البحيرات بالإسماعيلية والتفتيش على أعمال مجلس الإدارة ومراجعة صرفيات الأسمدة وسجل الخزينة، مع تأكيد المرور على جميع مراقبات القطاع ومراجعة مخازن الأسمدة ومطابقة المبالغ الموردة للبنك، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير لضمان الحوكمة والعدالة في توزيع الدعم.

الزراعة حالة تعدي مصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

كريم عبدالباقي نقيب العاملين بالنيابات ونظيره البحريني

وفد من العاملين بالنيابات والمحاكم يزور البحرين ويبحث توسيع سبل التعاون

صورة ارشيفية

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 64 حاملة أكثر من 300 ألف سلة غذائية

تطهير المساقي

الزراعة تكشف عن مجهوداتها فى إزالة التعديات وتطهير المساقي

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد