الزراعة تكشف عن مجهوداتها فى إزالة التعديات وتطهير المساقي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن قطاع استصلاح الأراضي، قد أزال نحو 42 حالة تعدي خلال الأسبوع الماضي، في مراقبات بورسعيد وسهل الحسينية والدقهلية، طيبة، بني سويف، والإسماعيلية، فضلا عن بحث والرد على 265 نقطة متغير مكاني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 9 متغيرات بناء بدون ترخيص في مراقبة بنجر السكر، بالإضافة إلى إزالة المعوقات على المجاري المائية بقرية أبو زهرة بمطروح.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور ناجح فوزي، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، حول أبرز جهود وأنشطة القطاع، خلال الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية من التعديات، وتكثيف الدعم الفني للمزارعين، وتطوير البنية التحتية لشبكات الري والصرف.

وأشار فوزي إلى انه تم الانتهاء من تطهير 7 مساقي فرعية وخاصة بطول إجمالي يبلغ 10 كيلومترات، إلى جانب تطهير 13 مصرف بطول 14.7 كيلومتراً في مراقبتي كفر الشيخ وشمال البحيرة، مشيرا إلى مواصلة المنتفعين والجمعيات بالمراقبات المختلفة زراعة محصول بنجر السكر، كما تم الانتهاء من حصاد كامل مساحة الأرز.



وأكد رئيس القطاع، تكثيف الجهود الإرشادية لدعم المنتفعين حيث تم عقد 14 ندوة إرشادية و 6 مدارس حقلية، ركزت على محاور حيوية مثل الاستفادة من زراعة القمح، وعلاقة التغيرات المناخية بأمراض النبات، والصحة البيطرية، ومحاصيل المانجو والزيتون والبنجر والفاصوليا.

وأشار إلى مواصلة لجان المرور والمتابعة على الجمعيات بجميع المراقبات، حيث تم زيارة جمعية شرق البحيرات بالإسماعيلية والتفتيش على أعمال مجلس الإدارة ومراجعة صرفيات الأسمدة وسجل الخزينة، مع تأكيد المرور على جميع مراقبات القطاع ومراجعة مخازن الأسمدة ومطابقة المبالغ الموردة للبنك، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير لضمان الحوكمة والعدالة في توزيع الدعم.