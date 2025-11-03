قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

يشهد حالة الطقس اليوم، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من  السواحل الشمالية الغربية للبلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، أجواءه ممطرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، وذلك بسبب سيطرة غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق.

غطاء سحابي يغطي بعض المحافظات

ويتسبب الغطاء السحابي في بعض الأوقات خلال الطقس اليوم، في حجب أشعة الشمس بشكل تام، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وشهد الطقس صباح اليوم، تأثير للخلايا الرعدية أثرت بقوة على المنيا ومناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

من المتوقع على مدار اليوم، أن تتقدم الخلايا الرعدية لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وخاصة جنوب القاهرة مع تقدم الوقت يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خفيفة الى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة الطقس اليوم، بشكل عام، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن الطقس اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة.

أما درجات الحرارة اليوم المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26° – الصغرى 27°

السواحل الشمالية: العظمى 25° – الصغرى 27°

شمال الصعيد: العظمى 30° – الصغرى 32°

جنوب الصعيد: العظمى 38° – الصغرى 39°

بالنسبة للظواهر الجوية، تظل الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هي العامل المؤثر خلال هذه الفترة، قد تصل أحيانًا إلى حد الضباب على بعض الطرق المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال البلاد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحول فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

يصاحبها نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار هذه الظواهر الجوية، مؤكدة استمرار المتابعة وإصدار التحديثات أولًا بأول.

الطقس اليوم حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد