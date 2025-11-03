الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا

يشهد حالة الطقس اليوم، استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

أمطار متفاوتة الشدة ورعدية

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، أجواءه ممطرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، وذلك بسبب سيطرة غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق.

غطاء سحابي يغطي بعض المحافظات

ويتسبب الغطاء السحابي في بعض الأوقات خلال الطقس اليوم، في حجب أشعة الشمس بشكل تام، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وشهد الطقس صباح اليوم، تأثير للخلايا الرعدية أثرت بقوة على المنيا ومناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

من المتوقع على مدار اليوم، أن تتقدم الخلايا الرعدية لتؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى وخاصة جنوب القاهرة مع تقدم الوقت يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خفيفة الى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم

عن حالة الطقس اليوم، بشكل عام، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن الطقس اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة.

أما درجات الحرارة اليوم المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26° – الصغرى 27°

السواحل الشمالية: العظمى 25° – الصغرى 27°

شمال الصعيد: العظمى 30° – الصغرى 32°

جنوب الصعيد: العظمى 38° – الصغرى 39°

بالنسبة للظواهر الجوية، تظل الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، هي العامل المؤثر خلال هذه الفترة، قد تصل أحيانًا إلى حد الضباب على بعض الطرق المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال البلاد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحول فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

يصاحبها نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأهابت الهيئة بجميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار هذه الظواهر الجوية، مؤكدة استمرار المتابعة وإصدار التحديثات أولًا بأول.