تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق

تشهد مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 حالة من التقلبات الجوية المصاحبة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق واسعة من البلاد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ناشدت المواطنين توخي الحذر، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية التي تتعرض لموجات من الأمطار متفاوتة الشدة.

انخفاض الحرارة واستمرار السحب

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى: 24 درجة مئوية كحد أقصى، مع ملاحظة الغطاء السحابي الكثيف الذي يحجب أشعة الشمس.

وأكدت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق، خصوصًا في ساعات المساء.

الأجواء في شمال البلاد والقاهرة الكبرى

بحسب صور الأقمار الصناعية، يستمر انتشار الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد مرورًا بالدلتا وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع احتمالية حدوث برق ورعد في بعض المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء ما زالت خريفية بامتياز، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

الإسكندرية تحت تأثير السحب الرعدية

في محافظة الإسكندرية، رصدت الأرصاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقاربة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى رعدية في بعض المناطق الساحلية.

وسجلت درجات الحرارة في المدينة 29 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، ما يعكس استمرار الطقس المتقلب الذي يميز بدايات نوفمبر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هذه الحالة الجوية تمتد حتى منتصف الأسبوع، مع توقعات بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية بنهاية الفترة.

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وتجنب التعرض المباشر للأمطار أو القيادة بسرعة في الطرق المبتلة حفاظًا على السلامة العامة.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك بعض المحافظات تشهد تساقطا للأمطار منها فى مناطق من جنوب محافظة الإسكندرية، ومناطق من الشرقية والمنوفية والقاهرة الكبرى وهى مستمرة حتى يوم غدا الاثنين.

وأضافت منار غانم، أن غدا سنشهد تأثير للمنخفض الجوى المتواجد حاليا ببعض المناطق، وستكون فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، فضلا عن استكمال تواجد الرعد فى أغلب شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تابعت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انه يوجد فى بعض الأماكن سحب رعدية يصاحبها نشاط للرياح مما تزيد من سرعة الرياح على الأرض أسفل السحب الرعدية فيؤدى لإثارة الرمال والأتربة.

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة فى فترات النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وغدا العظمى فى القاهرة الكبرى من 29 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، مائلة للحرارة فى فترة النهار وبرودة فى فترة الليل.