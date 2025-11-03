قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق

تحذير عاجل: أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات ومخاوف من الغرق
تحذير عاجل: أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات ومخاوف من الغرق
إسراء عبدالمطلب

تشهد مصر اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 حالة من التقلبات الجوية المصاحبة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق واسعة من البلاد. 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية ناشدت المواطنين توخي الحذر، خاصة في المناطق الساحلية والشمالية التي تتعرض لموجات من الأمطار متفاوتة الشدة.

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

انخفاض الحرارة واستمرار السحب

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى: 24 درجة مئوية كحد أقصى، مع ملاحظة الغطاء السحابي الكثيف الذي يحجب أشعة الشمس.

وأكدت الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وقد تكون رعدية على بعض المناطق، خصوصًا في ساعات المساء.

الأجواء في شمال البلاد والقاهرة الكبرى

بحسب صور الأقمار الصناعية، يستمر انتشار الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد مرورًا بالدلتا وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع احتمالية حدوث برق ورعد في بعض المناطق. 

وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء ما زالت خريفية بامتياز، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

الإسكندرية تحت تأثير السحب الرعدية

في محافظة الإسكندرية، رصدت الأرصاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على فترات متقاربة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى رعدية في بعض المناطق الساحلية. 

وسجلت درجات الحرارة في المدينة 29 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى، ما يعكس استمرار الطقس المتقلب الذي يميز بدايات نوفمبر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هذه الحالة الجوية تمتد حتى منتصف الأسبوع، مع توقعات بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية بنهاية الفترة. 

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وتجنب التعرض المباشر للأمطار أو القيادة بسرعة في الطرق المبتلة حفاظًا على السلامة العامة.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك بعض المحافظات تشهد تساقطا للأمطار منها فى مناطق من جنوب محافظة الإسكندرية، ومناطق من الشرقية والمنوفية والقاهرة الكبرى وهى مستمرة حتى يوم غدا الاثنين.

وأضافت منار غانم، أن غدا سنشهد تأثير للمنخفض الجوى المتواجد حاليا ببعض المناطق، وستكون فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، فضلا عن استكمال تواجد الرعد فى أغلب شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

تابعت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انه يوجد فى بعض الأماكن سحب رعدية يصاحبها نشاط للرياح مما تزيد من سرعة الرياح على الأرض أسفل السحب الرعدية فيؤدى لإثارة الرمال والأتربة.

ولفتت إلى أن قيم درجات الحرارة فى فترات النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وغدا العظمى فى القاهرة الكبرى من 29 إلى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، مائلة للحرارة فى فترة النهار وبرودة فى فترة الليل.

الطقس درجات الحرارة القاهرة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية

عمر مهنا: مصر في موقع يؤهلها لتقريب المسافات بين الشمال والجنوب في عصر الاضطرابات العالمية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

التموين: بحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات

FinTech Got Talent 2025

البنك المركزي يطلق النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025 لطلاب الجامعات

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد