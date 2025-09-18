قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف

محمد البدوي

طرح المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، مجموعة من التساؤلات التي تعكس قلقًا عميقًا بشأن طبيعة الهجوم، وسكوت بعض الأطراف الدولية عنه، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية، معتبرًا أن المسافة التي قطعتها الطائرات، والتي يُقال إنها عشر طائرات خرجت من الأراضي المحتلة نحو الدوحة، لا يمكن أن تمر دون أن ترصدها أجهزة الرادار والاستخبارات الأمريكية.

وتابع: "هل يعقل أن تمر هذه الطائرات كل هذه المسافة دون أن تكتشفها الولايات المتحدة؟، بالطبع لا، فكل المؤشرات تدل على أن أمريكا كانت تعلم نية إسرائيل قصف الدوحة".

 العلاقات مع قطر

وأشار إلى أن الخطاب الإعلامي الأمريكي يسعى إلى تمرير الأمر بشكل "لبق" بحكم العلاقات مع قطر، لكن الواقع يفرض التساؤل بجدية حول الموقف الحقيقي.
 

 مراجعة قدرات الأنظمة الدفاعية

وفي سياق متصل، ركّز أبو بكر على الجانب العسكري، متسائلًا: "هل الطائرات الإسرائيلية قادرة فعلًا على اختراق أي مجال جوي وضرب أي عاصمة في المنطقة؟" واعتبر أن هذا سؤالا خطيرا يجب أن يُطرح على خبراء الدفاع الجوي.

ودعا إلى مراجعة قدرات الأنظمة الدفاعية في الدول المحيطة بإسرائيل؛ للتأكد من قدرتها على رصد هذا النوع من الطائرات، خاصة تلك التي يُشاع أنها لا تظهر على شاشات الرادار.

وتطرّق إلى تصريح رئيس وزراء قطر، الذي قال إن هذا النوع من الطائرات لا يمكن رصده بأجهزة الدفاع الجوي المتطورة، متسائلًا: "ما هي التقنية الجديدة المستخدمة؟، وكيف يمكن مواجهة هذا النوع من الطائرات؟".

وأكد أبو بكر أن هذه الأسئلة لا بد أن يجيب عنها المختصون في العلوم العسكرية؛ حتى تفهم الشعوب والحكومات كيف يمكن حماية عواصمها من خطر الطيران الإسرائيلي المتطور.

