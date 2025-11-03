عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين

دخل عناصر من حركة حماس، اليوم الإثنين، مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.



و أفاد مصدر مطلع ، أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك، وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بقاء 8 جثث لمحتجزين في قطاع غزة، و ذلك بعد الإعلان عن استلام 3 جثث والكشف عن هوياتهم.

وكشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه تم التعرف على هوية الجثث ، وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأوضح البيان، أن "العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023.

أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث".



وأضاف البيان: "تشارك حكومة إسرائيل حزن عميق لعائلات حمامي ونوطرة ودانيال وجميع عائلات المختطفين الذين سقطوا"، مؤكدا أن "الحكومة ودولة إسرائيل بأكملها مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع المختطفين حتى يحصلون على دفن لائق في بلادهم".

و قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش عائلات المختطفين العقيد أساف حمامي، النقيب عومر ماكسيم ناؤترا، والرقيب أول عوز دانيئيل، بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراة الثرى".