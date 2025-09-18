خبير: العالم مهدد بالركود بسبب سياسات ترامب.. والذهب الملاذ الآمن

حذر الدكتور مصطفى بدرة من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع العالم إلى الدخول في موجة ركود اقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدرة، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تضخم وبطالة وضعف في خلق فرص العمل، رغم خفض الفائدة أكثر من مرة بما يعادل 200 نقطة أساس، متابعا: تلك القرارات بأنها مجرد "مسكنات".

وأشار إلى أن التوقعات ترجح خفضا جديدا قد يصل إلى 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

كما لفت إلى لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس وزراء بريطانيا، والذي قد يحمل تطورات جديدة تؤثر على الأسواق العالمية.