بهاء مجدي يتوقع تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي.. وهذا مفتاح الفوز

أعرب بهاء مجدي، لاعب الزمالك السابق، عن أمنيته في أن يواصل الفريق الأبيض مشواره المميز في بطولة الدوري الممتاز، وأن يحافظ على صدارته خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن لقاء الإسماعيلي غداً سيكون خطوة مهمة في مشوار المنافسة على اللقب.





وقال مجدي في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن الفريق يقدم عروضاً قوية هذا الموسم، وهو ما جعله يحظى بدعم وثقة جماهيره، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الأداء هو السبيل لمواصلة الانتصارات.



الهدف المبكر مفتاح الفوز



وأوضح لاعب الزمالك السابق أن تسجيل هدف مبكر أمام الإسماعيلي سيكون مفتاح الانتصار في مباراة الغد، حيث سيمنح الفريق الأبيض أفضلية كبيرة من الناحية الفنية والنفسية.

وأضاف أن فريق الزمالك إذا نجح في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، فسوف يضع الإسماعيلي تحت ضغط متواصل، الأمر الذي يسهل مهمة لاعبي الزمالك في حسم النتيجة.

التشكيل المتوقع للزمالك



وعن التغييرات المحتملة في تشكيل الزمالك، أشار بهاء مجدي إلى أنه لا يتوقع أن يجري المدير الفني أي تعديلات كبيرة على التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها في المباريات الأخيرة.

وأكد أن الفريق يسير بخطى ثابتة، وأن الاستقرار الفني يساهم في زيادة الانسجام بين اللاعبين، وهو ما يعد سلاحاً مهماً في المباريات القوية.



استثناء وحيد: شيكو بانزا



وكشف مجدي أن التغيير الوحيد الذي قد يشهده تشكيل الزمالك هو الدفع باللاعب شيكو بانزا، مشيراً إلى أن وجوده قد يضيف حلاً هجومياً إضافياً للفريق.

وختم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز، ومواصلة المشوار نحو الاحتفاظ بالصدارة وإرضاء جماهيره الكبيرة



