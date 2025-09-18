أبليكيشن الحرام.. قرارات عاجلة بشأن عضوات شبكة دعـ.ـارة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 5 سيدات عضوات شبكة لممارسة الدعارة عبر أبليكيشن على الهاتف 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحرزت النيابة الهواتف المحمولة للمتهمات لتفريغ محتواها من محادثات تتضمن اتفاقات مع راغبي المتعة الحرام على مواعيد اللقاء والمقابل المادي لممارسة الرذيلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 سيدات بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية ودون تمييز.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة استخدام 5 سيدات لـ 3 منهن معلومات جنائية، باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية ودون تمييز

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارستهن نشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.