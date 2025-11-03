إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح

أعلن إعلام إسرائيلي، أن دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس بالخروج من الخط الأصفر لكن دون سلاح، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ودخل عناصر من حركة حماس، اليوم الإثنين، مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، للبحث عن جثث رهائن إسرائيليين.



وأفاد مصدر مطلع ، أن عناصر حماس دخلوا حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، للبحث عن رفات إسرائيليين هناك، وذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بقاء 8 جثث لمحتجزين في قطاع غزة، و ذلك بعد الإعلان عن استلام 3 جثث والكشف عن هوياتهم.

وكشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه تم التعرف على هوية الجثث ، وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.







