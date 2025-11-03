سياحة النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يدعم استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا.

وأكد علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بكل تأكيد المتحف المصري الكبير وحده قادر على خلق طفرة؛ لأنه أكبر مشروع أثري في القرن الحالي، ومع اكتمال تطوير الأهرامات والمطار والمنطقة المحيطة، سيكون أكبر مركز جذب في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مبنى، بل منصة تسويقية عالمية تخدم خطة الـ30 مليون سائح.

وكان قد أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن الجميع في دول العالم سعداء بأفتتاح المتحف المصري الكبير، ومبهورين بما تم في حفل الإفتتاح.

وقال شريف فتحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن المصريون بناءون، والتاريخ بكل حقائبه منذ الدولة القديمة حتى العصر الحديث أثبت ذلك، إضالة إلى أن الحضارة لا يمكن أن تقوم إلأ بوجود السلام.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن انجاز المتحف المصري الكبير كبير، وكان عليا مسئولية وعبئ أن يخرج حفل إفتتاح المتحف تتويج لجميع من عمل في المتحف المصري الكبير حتى إكتمال المشروع.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، أن كل جهات الدولة ساهمت في مشروع المتحف المصري الكبير، إضافة إلى التعاون مع اليابان التي كلفت مشرع المتحف بنسبة قاربت 82% من التكلفة الإجمالية عن طريق قرض ميسر سيتم سداده على فترة طويلة.

وقال شريف فتحي ، أن المتحف المصري الكبير صرح حضاري يرفع أداسم مصر ويضعها في مصاف الدول التي لديها عجائب الدنيا، معلقا "العالم كله سعيد بمصر وسعيد بحفل الإفتتاح"

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الإقبال من السائحين على مصر كبير، ونعمل بسياسة جديدة لتنويع الأنماط السياحية، وليس الإعتماد على نمط واحد فقط، ولدينا تنوع سياحي الأفضل في العالم وسيضاف إليها المتحف المصري الكبير.

وأشار شريف فتحي إلى أنه نتوقع أن يكون هناك اقبال كبير على المتحف المصري الكبير، ولكن سنعمل على تنظيم مواعيد الدخول وسيكون لدينا أولوية لحضور المواطن المصري، وسيكون هناك مواعيد للسائحين