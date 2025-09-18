كواليس فيديو فتاة التوك توك الغائبة عن الوعي بكرداسة وقرارات النيابة



أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة فتاة التوك توك الغائبة عن الوعي بمنطقة كرداسة عقب إلقاء أجهزة الأمن القبض على المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الفتاة بطلة الفيديو التي فقدت وعيها بسبب تناولها جرعة زائدة من مخدر البودر أثناء جلوسها في التوك توك مع شابين.

وقررت النيابة عرض المتهمين الثلاثة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لهم وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المخدرات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يستقلان مركبة توك توك وبرفقتهما فتاة فاقدة للوعى ويشتبه في كونها تحت تأثير مادة مخدرة بالجيزة.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك"، وقائدها ومستقليها سائق وعاطل وفتاة مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزة أحدهم كمية لمخدر البودر، وبمواجهتهم اعترفوا أنهم حال استقلالهم مركبة التوك توك وتعاطيهم لمخدر البودر شعرت الفتاة بحالة إعياء لتناولها جرعة زائدة من المخدر وأقر أحدهم بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.