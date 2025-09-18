شاي الليمون والزنجبيل .. كيف يقي من الأمراض المزمنة؟

شاي الليمون والزنجبيل من المشروبات الصحية الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة، وله دور بارز في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة إذا تم تناوله بانتظام وباعتدال. إليك كيف يقي الجسم:
1. الوقاية من أمراض القلب:
الزنجبيل يساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.
الليمون غني بفيتامين C الذي يحافظ على مرونة الشرايين ويقلل من خطر تراكم الترسبات.
2. الحماية من السرطان:
مضادات الأكسدة في الزنجبيل (مثل الجنجرول) وفيتامين C في الليمون تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا ونمو الأورام.
3. دعم المناعة:
فيتامين C من الليمون يعزز جهاز المناعة.
الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يقلل خطر العدوى.
4. الوقاية من السكري:
الزنجبيل يساهم في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم.
شربه بعد الوجبات يساعد في منع الارتفاع المفاجئ للسكر.
5. تقليل الالتهابات المزمنة:
الالتهاب المزمن عامل رئيسي في العديد من الأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.
الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تقلل من آلام المفاصل والتيبّس.
6. تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ وعسر الهضم.
يقاوم نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، ما يحمي من التهابات القولون.
طريقة بسيطة لتحضيره:
كوب ماء مغلي.
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو شريحة منه.
عصير نصف ليمونة طازجة.
يُمكن إضافة ملعقة عسل للتحلية وزيادة الفائدة.
المصدر .. Health line