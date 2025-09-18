قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجارديان: ستارمر يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين بعد زيارة ترامب الرسمية

ستارمر
ستارمر
أ ش أ

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا ، اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا .


وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، ما لم تستجب إسرائيل لمجموعة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة.


ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات القمة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة -التي يشارك فيها قادة العالم، في 23 سبتمبر. وكان تقرير لصحيفة /تايمز/ قد أفاد بأن ستارمر قد امتنع عن الإعلان رسميا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين حتى بعد مغادرة ترامب، خشية أن يسيطر هذا الإعلان على المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده مع ترامب في قصر تشيكرز يوم الخميس.


ولفتت الصحيفة إلى أن ستارمر يجد نفسه على خلاف مع الإدارة الأمريكية بشأن هذا الإجراء، والتي تعارض الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. ومع ذلك، قالت دول أخرى -من بينها فرنسا وأستراليا وكندا- إنها تعتزم اتخاذ نفس الخطوة في اجتماع الأمم المتحدة.


وقالت الجارديان إنه في يوليو الماضي، أعلن ستارمر أنه سيعترف بدولة فلسطين بعد الضغوط المتزايدة من أعضاء البرلمان من حزب العمال بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة. غير أن زعيم حزب العمال أوضح أن الاعتراف البريطاني مشروط، وأنه سيحجم عنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبسلام دائم يحقق حل الدولتين، والسماح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات. 


ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن تتحقق هذه الشروط الثلاثة، نظرا لرفض الحكومة الإسرائيلية لها. ومضت الصحيفة تقول إن القوات الإسرائيلية تقوم بعملية عسكرية برية واسعة النطاق في غزة، مما أجبر آلاف السكان على الفرار في الأيام الأخيرة.


ونوهت الصحيفة بأن 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعتبر دولة فلسطين دولةً معترف بها.

