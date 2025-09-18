طريقة عمل سلطة الحلوم المقلي .. بأسهل الخطوات

سلطة الحلوم المقلي من الأطباق الجانبية التي يفضل الكثير من الأشخاص، فيمكنك تقديمها لضيوفك أو أفراد أسرتك فيس المنزل.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الحلوم المقلي، فيما يلي …

مقادير سلطة الحلوم المقلي



● ١ قطعة حلوم

● ١ كوب دقيق

● ٢ بيض مع ملعقة كبيرة خل

● ٢-١ كوب بقسماط مع زعتر مجفف

السلطة:

● عين جمل كامل ١/٢ كوب

● عسل١/٤ كوب

● عنب أحمر ١٠ حبات

● بصل احمر

● خس أفرنجي

● طماطم شيري

● جرجير



الدريسنج:

● ٢ فص ثوم مفروم

● ٤ ملعقة كبيرة دبس رمان

● ١/٤ كوب زيت زيتون

● ملح

● ٢ ملعقة كبيرة ليمون



للتقديم

● رمان





طريقة تحضير سلطة الحلوم المقلي



تقطع الجبنة الحلوم مربعات

وتغطى بالبيض ثم خليط البيض ثم خليط البقسماط

وتقلى في زيت قلي ساخن

في طاسة ساخنة على النار يوضع العسل وعين الجمل حتى يكرمل جيدا

في طبق التقديم يرص باقي مكونات السلطة ثم يضاف الجبنة المقلية وعين الجمل المكرمل

تخلط مقادير الدريسينج

وتضاف للسلطة

ويضاف الرمان على الوجه

وتقدم باردة