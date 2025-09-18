بديل اللانشون .. شرائح صدور الدجاج لساندوتشات اللانش بوكس

تحرص الكثير من الأمهات مع بداية العام الدراسي على تقديم وجبات صحية ومتوازنة لأطفالهن داخل اللانش بوكس.

ويعد اللانشون أحد الأطعمة التي يُقبل عليها الصغار، لكنه غالبًا ما يحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية قد تضر بصحتهم.

ولهذا ينصح خبراء التغذية بالاعتماد على شرائح صدور الدجاج المحضّرة منزليًا كبديل آمن ولذيذ.



طريقة التحضير:

يتم غسل صدور الدجاج جيدًا ثم سلقها في ماء مغلي مع إضافة ورق لورا وحبة هيل وبصلة صغيرة لإكسابها نكهة شهية.

بعد تمام النضج تُترك لتبرد ثم تُقطع إلى شرائح رفيعة تشبه اللانشون، ويمكن تحميرها قليلًا في مقلاة غير لاصقة مع رشة بسيطة من الزيت أو زيت الزيتون.



ويمكن للأم أن تحفظ الشرائح في علبة محكمة داخل الثلاجة لمدة يومين، لتضعها في ساندوتشات الأطفال مع الخس أو الخيار أو الجبن.



بهذا تصبح شرائح الدجاج بديلاً صحيًا ومغذيًا يمنح الطفل البروتين والطاقة، ويُغني عن الأطعمة المصنعة.