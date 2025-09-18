أمين اتحاد العمال يلتقى رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة

التقى عيد مرسال، الأمين العام لـ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، مع الدكتور فتح الله حسن، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأعمال التي يُسندها قطاع الإنتاج للنقابة العامة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح العاملين بالقطاع.

ووجه عيد مرسال خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور فتح الله حسن على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر مع النقابة العامة في مختلف الأعمال والأنشطة، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل دعماً حقيقياً للعمل النقابي وخدمة للعاملين.