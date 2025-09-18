"بنها الأهلية" تشارك في مؤتمر “الجامعات الرقمية في العالم العربي 2025” بعمان

برعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية شارك الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ممثلا لجامعة بنها الأهلية في فعاليات مؤتمر “الجامعات الرقمية في العالم العربي 2025”، والذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025، بمشاركة نخبة من قادة الجامعات وخبراء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم العربى.



وأكد الدكتور تامر سمير أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الإقليمي البارز تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز حضورها الدولي في المحافل العلمية والأكاديمية، والتفاعل مع التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وخدمة أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبه، يشارك الدكتور كريم الدش، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، في جلسة نقاشية بعنوان “بناء جامعات قادرة على الصمود: دمج التحول الرقمي في الأطر الاستراتيجية”، حيث يناقش مع عدد من الخبراء استراتيجيات تطوير وتنفيذ خطط التحول الرقمي، وضمان دعم القيادة العليا لهذه الخطط، إلى جانب استعراض الجداول الزمنية للتحول الرقمي وسبل تعزيز مرونة الجامعات في مواجهة التحديات المستقبلية.



وشهد المؤتمر حضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري مدير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عُمان، ومعالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، إلى جانب الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عُمان.