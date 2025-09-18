وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة

ثمّن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الموقف المصري الداعم لقطر بعد هجوم الدوحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر، وذلك فى اطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف أو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.