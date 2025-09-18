قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
توك شو

وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة

هاني حسين

ثمّن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الموقف المصري الداعم لقطر بعد هجوم الدوحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، يوم الخميس الموافق ١٨ سبتمبر، وذلك فى اطار التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية.

كما أكد الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية سواء فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف أو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، والعمل على خفض التصعيد بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الاقليمى.

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

جيش الاحتلال

جنود الاحتلال يرفضون القتال في غزة

ارشيفي

إصابة 2 بجروح خطيرة .. إطلاق نار على جنود الاحتلال عند معبر اللنبي

الجيش التركي

تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

