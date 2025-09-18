أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية

في خطوة جديدة تؤكد ريادتها في عالم الهواتف الذكية، أعلنت شركة أبل عن إطلاق هاتفها المبتكر iPhone Air، الذي يبدأ طرحه رسميًا يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب واسع من عشاق التكنولوجيا. ويأتي الجهاز ليكون بمثابة نقلة نوعية في مسيرة هواتف آيفون، حيث يجمع بين التصميم فائق النحافة والأداء المتطور، مع الحفاظ على سعر تنافسي مقارنة بالإصدارات الأعلى.

الهاتف الجديد، الذي سيباع إلى جانب طرازات iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، جاء كبديل لنسخة "Plus"، حيث يبدأ سعره من 999 دولارًا. ويُطرح كخيار يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، مع بعض التنازلات مقارنة بالإصدارات الاحترافية.

تصميم فائق النحافة بإطار من التيتانيوم

يُعد iPhone Air أنحف هاتف في تاريخ أبل بسمك 5.6 مم فقط، ما يجعله إنجازًا هندسيًا لافتًا تطلب سنوات من التطوير. ويعتمد الهاتف على إطار من التيتانيوم المصقول من الدرجة الخامسة، ما يوفر متانة فائقة وقدرة عالية على مقاومة الانحناء والضغط، مع مظهر أنيق وإحساس بالفخامة.

يحمل الهاتف شاشة بقياس 6.5 بوصة محمية بزجاج Ceramic Shield 2 من الجهتين الأمامية والخلفية. وتتميز الشاشة بسطوع استثنائي يصل إلى 3000 شمعة/م²، مع طبقة مضادة للانعكاس لتقليل الوهج في ضوء الشمس المباشر، ما يرفع مستوى الاستخدام في البيئات الخارجية.

أداء معزز بالذكاء الاصطناعي وكاميرا Fusion

الهاتف يعمل بشريحة A19 Pro، نفسها المستخدمة في هواتف iPhone 17 Pro، لكن مع وحدة رسومات خماسية النوى بدلًا من ست. ورغم هذا التنازل، يظل الأداء قويًا للغاية بفضل المحرك العصبي الجديد المكون من 16 نواة، الذي يرفع من كفاءة الذكاء الاصطناعي في المهام اليومية.

فيما يتعلق بالكاميرا، اعتمدت أبل على عدسة Fusion بدقة 48 ميغابكسل مع ميزة Dual Capture التي تسمح بالتصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد. كما عززت قدرات التصوير الليلي عبر محرك Photonic Engine المُحدث. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 18 ميغابكسل مع تقنية Center Stage، التي تضمن توسيع مجال الرؤية تلقائيًا لالتقاط جميع الأشخاص في الإطار.

بطارية محسنة وتقنيات اتصال متقدمة

يوفر الهاتف بطارية تدوم حتى 27 ساعة من تشغيل الفيديو، مع دعم للشحن السريع بنسبة 50% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة 20 واط. كما طرحت أبل بطارية MagSafe خارجية بسعر 99 دولارًا، قادرة على إطالة عمر التشغيل حتى 40 ساعة إضافية.

أما من حيث الاتصال، فقد زُوّد الهاتف بمودم C1X الأسرع بمرتين من الجيل السابق، مع دعم لشبكات 5G (Sub-6GHz) فقط، بجانب تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6. كما يواصل الهاتف دعم ميزات الأمان المتقدمة مثل Face ID والاتصال الطارئ عبر الأقمار الصناعية.

المميزات والعيوب

المميزات:

أنحف هاتف في تاريخ أبل (5.6 مم).

تصميم أنيق بإطار من التيتانيوم فائق الصلابة.

شاشة مشرقة بسطوع 3000 شمعة/م² مع طبقة مضادة للانعكاس.

معالج A19 Pro مدعوم بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة.

كاميرا Fusion بدقة 48 ميغابكسل مع إمكانيات تصوير ليلية محسنة.

بطارية تدوم 27 ساعة مع دعم MagSafe.

مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

العيوب:

غياب الكاميرات المتعددة (عدسة خلفية واحدة فقط).

أداء الرسومات أقل قليلًا من iPhone 17 Pro.

لا يدعم شبكات 5G mmWave.

مكبر صوت وحيد، ما يقلل جودة الصوت مقارنة بالستيريو.

اعتماد كامل على eSIM فقط.

الأسعار الرسمية

256 جيجابايت: 999 دولارًا.

999 دولارًا. 512 جيجابايت: حوالي 1150 – 1200 دولار.

حوالي 1150 – 1200 دولار. 1 تيرابايت: قد يتجاوز 1399 دولارًا.

قد يتجاوز 1399 دولارًا. بطارية MagSafe الخارجية: 99 دولارًا.

بهذا الإصدار، تؤكد أبل التزامها بمزج التصميم العصري الأنيق مع التكنولوجيا المتطورة، مقدمة هاتفًا قد يغير معايير صناعة الهواتف الذكية، ويمنح المستخدمين تجربة فريدة تجمع بين الخفة، الأداء، والابتكار.