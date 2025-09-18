وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم إبراهيم أحمد على، وزير النفط والطاقة السوداني، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير عماد الدين مصطفى عدوى سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الطاقة الشمسية وإعادة بناء الشبكات الكهربائية وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية والصناعية والزراعية فى جمهورية السودان.

اجتمع الدكتور محمود عصمت ووزير النفط والطاقة السوداني، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة أعضاء الوفد السوداني، وعدد من قيادات الوزارة، وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات دائمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم فى مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء فى السودان، وأشاد الدكتور عصمت بعمق العلاقات المصرية السودانية، وتميزها على مر العصور، والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة فى مجالات إعادة التأهيل والبناء ونقل الخبرات والتدريب، وتم بحث إمكانية تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السودانى من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة وإقامة محطات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية فى العديد من المناطق، سيما فى شمال البلاد والتجمعات الزراعية، وكذلك التعاون فى مجال التدريب والدعم الفني والطاقات المتجددة والدراسات اللازمة للاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

ناقش الاجتماع سبل التعاون لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية فى السودان وتنفيذ خطة إسعافية عاجلة لتوفير الكهرباء اللازمة فى بعض المناطق خلال الموسم الزراعي الشتوى، والعمل على وضع خطة لإعادة تأهيل محطات التوليد والمحولات، وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لإعادة التأهيل وبناء القدرات و الاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء فى مصر لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية واستكمال الشبكة الكهربائية فى العديد من المناطق.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك خطة عمل يجرى تنفيذها بالتعاون بين المختصين فى البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لديه خبرات وكفاءات وتجارب ناجحة فى تنفيذ الخطط الاسعافية العاجلة، وأن هناك تعاون وتنسيق مع الأشقاء فى السودان فى إطار خط الربط القائم لتحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة، مؤكدا الاستعداد لتلبية الطلبات وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان فى اطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة وتطوير البنية التحتية للطاقة فى البلدين، ومواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء فى جمهورية السودان على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجالات الكهرباء والطاقه، موضحا العمل المشترك بين البلدين لتوفير التغذية الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطط التنمية المستدامة، مشيرا إلى قيام المعنيين فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر والسودان بمواصلة العمل وتحديد الأولويات فيما يتعلق بوضع الشبكة الكهربائية فى السودان فى إطار مجريات خطة إعادة التأهيل والبناء.