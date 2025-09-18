قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل
آخر الأوضاع داخل القطاع| نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب.. والوضع الصحي في غزة كارثي
إغلاق معبر الملك حسين بعد مقتل إسرائيليين اثنين على الحدود الأردنية
قرار من المحكمة بشأن التيك توكر الشهير بـ أوتاكا
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مستجدات وتطورات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت" المتخصصة في تقديم خدمات جمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدامة

 جاء ذلك خلال اجتماع المساهمين الذي ضم  فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال إيريك آدم، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد الاجتماع مناقشة نتائج أعمال الشركة و معدلات التشغيل والخطط المستقبلية والتوسعات المستهدفة.

في مستهل الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن إطلاق الخدمة الجديدة لجمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدام من خلال شركة" آنتيبوليوشن إيجيبت "تعد خطوة ضرورية نحو التحول الأخضر تمهيدا للإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء".

وأوضح رئيس الهيئة أن الرؤية العامة لتقديم خدمة وإزالة المخلفات تعتمد على مراعاة القواعد والاشتراطات البيئية وتوظيف التقنيات المتطورة و التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يمكن معه مواكبة التطورات المستحدثة في صناعة النقل البحري وبما يتماشى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية"IMO" بالاعتماد على التقنيات الصديقة للبيئة في كافة الممارسات والأنشطة البحرية.

ووجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ توسعات الشركة وتعزيز أنشطتها.

من جانبه، أعرب السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لإنجاح الشراكة والوصول لصيغة تشغيلية تحقق البعد الاستراتيجي لتقديم خدمات مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق  المصالح المشتركة للمساهمين ومقاولي الأشغال وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة منذ إطلاق الخدمة بشكل رسمي في شهر مايو الماضي بتقديم  الخدمة لعدد 2516 سفينة وجمع 6600 متر مكعب من المخلفات بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن الشركة التزمت بتنفيذ بنود التعاقد بالتعاون مع مقاولي الأشغال البحرية والاعتماد على العمالة المصرية بنسبة تجاوزت 90%، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تستهدف توفير 500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بانتهاء المرحلة الثانية لخطة العمل ببناء مصنع إعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، قدم رجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه اللامحدود لتوفير كافة التسهيلات اللازمة ومتابعته الدورية لمستجدات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت، مؤكدا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ التوسعات المستهدفة وتعزيز قدراتها المادية والبشرية خلال الفترة القادمة.


        

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

جنود الاحتلال يرفضون القتال في غزة

إصابة 2 بجروح خطيرة .. إطلاق نار على جنود الاحتلال عند معبر اللنبي

تركيا: تواجدنا بسوريا في إطار الدفاع المشترك والإنسحاب منها لايمكن النظر فيه

نشرة المرأة والمنوعات | زيادة الأجسام العائمة بالعين تشير لأمراض خطيرة.. علامات خفية لتلف الكبد

ضبط 25 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع مدينة الزقازيق

ضبط 3 أطنان ستربس ودواجن مجهولة المصدر في بلبيس

اختيار الألوان رهيب.. ناقد موضة يعلق على فستان ميلانيا ترامب في لندن

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

تطورات قضية فتاة الأردن

البراءة ليست النهاية.. أسرة آية عادل تتمسك بالتصعيد في قضية “ضحية الأردن”

حقيقة استمرار زواج بوسي شلبي

محامية بوسي شلبي تؤكد استمرار زواجها من محمود عبد العزيز حتى وفاته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

