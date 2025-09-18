أسامة ربيع : إنهاء إجراءات إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات السفن

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مستجدات وتطورات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت" المتخصصة في تقديم خدمات جمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدامة

جاء ذلك خلال اجتماع المساهمين الذي ضم فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال إيريك آدم، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

شهد الاجتماع مناقشة نتائج أعمال الشركة و معدلات التشغيل والخطط المستقبلية والتوسعات المستهدفة.

في مستهل الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن إطلاق الخدمة الجديدة لجمع وإزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة بطريقة آمنة ومستدام من خلال شركة" آنتيبوليوشن إيجيبت "تعد خطوة ضرورية نحو التحول الأخضر تمهيدا للإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء".

وأوضح رئيس الهيئة أن الرؤية العامة لتقديم خدمة وإزالة المخلفات تعتمد على مراعاة القواعد والاشتراطات البيئية وتوظيف التقنيات المتطورة و التكنولوجيا الأحدث عالميا بما يمكن معه مواكبة التطورات المستحدثة في صناعة النقل البحري وبما يتماشى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية"IMO" بالاعتماد على التقنيات الصديقة للبيئة في كافة الممارسات والأنشطة البحرية.

ووجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ توسعات الشركة وتعزيز أنشطتها.

من جانبه، أعرب السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لإنجاح الشراكة والوصول لصيغة تشغيلية تحقق البعد الاستراتيجي لتقديم خدمات مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق المصالح المشتركة للمساهمين ومقاولي الأشغال وكافة الأطراف المعنية.

وأضاف رئيس مجموعة V العالمية المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت نجحت في تحقيق نتائج أعمال جيدة منذ إطلاق الخدمة بشكل رسمي في شهر مايو الماضي بتقديم الخدمة لعدد 2516 سفينة وجمع 6600 متر مكعب من المخلفات بطريقة آمنة ومستدامة.

وأوضح أن الشركة التزمت بتنفيذ بنود التعاقد بالتعاون مع مقاولي الأشغال البحرية والاعتماد على العمالة المصرية بنسبة تجاوزت 90%، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة تستهدف توفير 500 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بانتهاء المرحلة الثانية لخطة العمل ببناء مصنع إعادة تدوير المخلفات.

من جانبه، قدم رجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على دعمه اللامحدود لتوفير كافة التسهيلات اللازمة ومتابعته الدورية لمستجدات العمل بشركة آنتيبوليوشن إيچبت، مؤكدا أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ التوسعات المستهدفة وتعزيز قدراتها المادية والبشرية خلال الفترة القادمة.



